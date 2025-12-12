Sanidad consultará el lunes con los sindicatos si retira el estatuto marco como pide el PP

Madrid, 12 dic (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, consultará la semana próxima con los sindicatos del ámbito de negociación si retira el borrador del estatuto marco y, con ello, todas las mejoras que introduce para los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), tal y como le ha exigido el PP.

Así lo ha asegurado García en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que los consejeros del PP le han pedido que retire el texto que rechazan los representantes de la profesión médica y también las organizaciones que representan al resto de trabajadores del SNS.

"Sería una pena" retirarlo, ha dicho la ministra, quien ha admitido que lo más fácil habría sido dejar en el cajón la reforma de esta ley que lleva 22 años esperando y que va a seguir defendiendo "a capa y espada".

García ha enfatizado que hará todo lo posible para que llegue al Congreso, pero ha reconocido que el Ministerio no puede decidir "solo" y necesita "el apoyo de las comunidades y los sindicatos".

Por ello, el próximo lunes trasladará a las organizaciones del ámbito sanitario -CCOO, UGT, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde- la exigencia de los populares, que lo que implica es quedarse con el estatuto de 2003 y, con ello, renunciar a las mejoras que se han introducido, desde la reducción de guardias de 24 a 17 horas a las oposiciones cada dos años para acabar con la precariedad.

Respecto a las exigencias de los sindicatos médicos CESM y SMA de tener un estatuto propio para la profesión, García ha insistido en que ello supondría que todas las mejoras que se han negociado se apliquen solo a ellos y no al resto de trabajadores.

El estatuto propio de los médicos, ha reiterado, cabe dentro de un capítulo en el estatuto general y común, porque "los derechos y los deberes, las mejoras y las condiciones laborales mejoradas, les tienen que aplicar a todos los profesionales" y porque en el SNS se trabaja en equipos multidisciplinares. "No queremos fragmentar el sistema", ha zanjado.

Los sindicatos médicos (CESM y SMA) quieren además una mesa de negociación propia y exclusiva al margen de la de los del ámbito general; sobre ello, la ministra ha explicado que ya se les han dado todas las opciones posibles que permite la ley de ordenación de profesiones sanitarias para abrir un foro específico.

Más allá, Sanidad no puede "alterar el resultado de unas elecciones sindicales" que han elegido una representación en el ámbito de negociación.

Con todo, ha querido dejar claro que este no es el texto del estatuto marco del Ministerio de Sanidad, sino que es un borrador nacido de casi tres años de negociaciones en más de 60 reuniones con los sindicatos del ámbito y con los médicos convocantes de la huelga.

Más de 300 horas en las que se ha tratado "cada artículo" y "cada una de las propuestas" de las limitaciones que tiene cada una, "de si se invade o no se invade competencias, de si esto tiene que ir en otra ley, como la de seguridad social o las leyes de presupuestos, no solamente de los generales del Estado, sino de los de las diferentes comunidades".

Por otra parte, la ministra ha informado de que la semana próxima, entre el lunes y el miércoles, se publicarán las listas definitivas de admitidos a concurrir a las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), que se celebran el próximo mes de enero.

Además, se ha referido a las renuncias de este año de las plazas de atención primaria, que esta mañana la Sociedad Española de Médicos Generales (SEMG) ha cifrado en alrededor de 200.

Sobre ello, García ha indicado que el problema es que esas vacantes que los residentes de varios años abandonan "son difíciles de cubrir, porque ya está iniciado el proceso de formación", y que, una vez más dependen de las condiciones laborales en las que trabajan, que responden a "la planificación y los recursos humanos que pongan las diferentes comunidades autónomas". EFE