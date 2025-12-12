Sánchez y Josemaría prolongan su 'último baile' en Barcelona y ya están en semifinales

Barcelona, 12 dic (EFE).- Las españolas Ari Sánchez y Paula Josemaría, que se despiden como pareja en las Qatar Airways Premier Padel Finals, prolongaron este viernes su 'último baile' clasificándose para semifinales tras derrotar por 6-2, 1-6 y 6-1 a sus compatriotas Alejandra Salazar y Martina Calvo.

En un partido extraño, la segunda dupla del ranking mundial venció a la pareja revelación de la temporada, que ya les había eliminado en los cuartos de final de Madrid de este año.

Sánchez y Josemaría arrancaron con autoridad, pero se vieron claramente superadas por sus adversarias en la segunda manga, que Calvo jugó de una forma excepcional sin cometer ni un solo error no forzado.

Y ya en el tercer set, volvieron a conectar al encuentro para cerrar el partido y culminar su venganza con un parcial casi perfecto en la que ganaron todos los juegos al resto.

Tras cinco años juntas, Sánchez y Josemaría aún se mantienen con opciones de despedirse sumando el 45º título a su palmarés. Lo intentarán impedir en semifinales las también españolas Bea González y Claudia Fernández.

La tercera mejor pareja del circuito, se clasificó hoy para la penúltima ronda tras derrotar a la española Alejandra Alonso y la argentina Claudia Jensen (6) por 6-4, 4-6 y 6-4.

González y Fernández alargaron de este modo la racha ante Alonso y Jensen, a quienes ya habían ganado en los tres enfrentamientos precedentes, aunque hasta hoy nunca habían cedido un set contra ellas.

Aun así, el gran partido de Bea González, que hizo 14 ganadores en la primera manga y 32 en la segunda y le dedicó la victoria a su abuelo, fallecido ayer, les sirvió para repetir el triunfo por cuarta vez ante Alonso y Jensen.

Otra pareja que se despide en el Sant Jordi, la formada por los españoles Paquito Navarro y Jon Sanz, también parece empeñada en retrasar su adiós lo máximo posible.

Navarro y Sanz (5) derrotaron en su debut a la cuarta mejor dupla del circuito, la que forman sus compatriotas Koki Nieto y Miguel Yanguas (6-2 y 7-6), y disputarán, como mínimo, dos partidos más en la capital catalana. Y es que la presente edición incluye la posibilidad de luchar por el bronce en el partido por el tercer y cuarto puesto.

Dos roturas en la primera manga bastaron al sevillano y al navarro para cerrar el set, pero el duelo se igualó en el segundo, con un 'break' para cada equipo que llevó el parcial a la muerte súbita.

Ahí, Navarro y Sanz jugaron más agresivos que sus rivales y sentenciaron el choque por 7-2, en un último punto polémico que tuvo que ser revisado y que concluyó que el revés de Yanguas había tocado el cristal antes de botar en la pista contraria.

Se medirán este sábado a Galán y Chingotto, que hoy fueron una apisonadora en la pista central del Sant Jordi y no tuvieron problemas para deshacerse por 6-0 y 6-4 de los españoles Jerónimo González y Francisco Guerrero (7).

La otra semifinal masculina enfrentará a los grandes dominadores del circuito los tres últimos años, el argentino Agustín Tapia y el español Arturo Coello, contra los argentinos Martín di Nenno y Franco Stupaczuk.

Tapia y Coello no tuvieron oposición en primera ronda en la dupla formada por Javi Leal y Lucas Bergamini, mientras que Di Nenno y Stupaczuk se llevaron el jueves el duelo del morbo -ambos se enfrentaban a sus exparejas- ante Juan Lebrón y Leo Augsburger.

La otra semifinal femenina enfrentará a la española Gemma Triay y la argentina Delfi Brea, la pareja número 1 del mundo, con la portuguesa Sofía Araújo y la española Andrea Ustero (4).

Triay y Brea se deshicieron este jueves en cuartos de final de Marina Guinart y Verónica Virsada; y Araújo y Ustero, de Marta Ortega y Tamara Icardo. EFE