Sánchez pide a Von der Leyen que mantenga el veto al motor de combustión en 2035

Bruselas, 12 dic (EFECOM).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que mantenga el veto a la venta de coches nuevos con motores de combustión en 2035, en vísperas de que el Ejecutivo comunitario presente el próximo martes una propuesta para aliviar a la industria de la automoción.
"Rechazamos que los vehículos con motor de combustión u otras tecnologías sin viabilidad probada puedan seguir comercializándose más allá de 2035", escribe Sánchez en la misiva a la que ha tenido acceso EFE, fechada el 11 de diciembre. EFECOM
Últimas Noticias
Lucas Eguibar y Álvaro Romero superan la clasificación en Cervinia
Comunidades Judías en España condenan la "masacre antisemita" en Australia
Old Trafford, medicina para el bache del Bournemouth de Iraola
Temas del día de EFE España del domingo 14 de diciembre de 2025 (13:30 horas)
Detenido por agredir sexualmente a una menor a la que encerraba y drogaba
MÁS NOTICIAS