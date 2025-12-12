Sacyr firma un instrumento financiero sobre 10 millones de acciones propias a 3,744 euros

Madrid, 12 dic (EFECOM).- Sacyr ha formalizado con una entidad de crédito un contrato a futuro (forward') sobre 10 millones de acciones ordinarias de la compañía con un precio de referencia inicial de 3,744 euros y con vencimiento a un año.

Ese precio es ajustable en función del precio final de ejecución, según ha apuntado el grupo presidido por Manuel Manrique a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación es liquidable mediante la entrega física de acciones o por diferencias, a elección de Sacyr.

Asimismo, se ha formalizado bilateralmente y sin adquisición de acciones propias por parte de la compañía.

Las acciones de Sacyr cotizan a 3,74 euros y en lo que va de año se han revalorizado más de un 22 % en la bolsa española. EFECOM