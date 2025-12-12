Espana agencias

Sábado, 13 de diciembre de 2025

Guardar

Madrid, 12 dic (EFE).-

LEIRE DÍEZ.-Madrid - El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña interroga a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar, Antxon Alonso, detenidos el pasado miércoles por la UCO por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

EXTREMADURA ELECCIONES Navalmoral de la Mata (Cáceres).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, protagonizan un acto de campaña en el último fin de semana previo a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PARTIDOS PNV.- Vitoria.- El PNV celebra en Vitoria la tercera sesión de su IX Asamblea General, en la que el partido aprueba la propuesta de reforma de los estatutos.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

EXTREMADURA ELECCIONES.- Mérida.- La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, secunda una concentración de protesta contra la instalación de plantas de biometano en Extremadura.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

EXTREMADURA ELECCIONES.- Almendralejo (Badajoz).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura un acto público de campaña electoral de su partido en Extremadura.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

EXTREMADURA ELECCIONES.- Villanueva de la Serena (Badajoz).-Declaraciones del secretario general de los socialistas extremeños y candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PARTIDOS PNV.- Vitoria.- El PNV celebra en Vitoria la tercera sesión de su IX Asamblea General, en la que el partido aprueba la propuesta de reforma de los estatutos.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PESTE PORCINA.- Barcelona.- El Partido Animalista PACMA, Free the Animals y Animal Save, con el respaldo de otras dieciocho entidades de protección animal, convocan una concentración este sábado en Barcelona para denunciar la "matanza" de jabalíes que las administraciones están llevando a cabo como medida de control frente a la Peste Porcina Africana (PPA).

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PREMIOS FORQUÉ Madrid - Los Premios Forqué dan este sábado el pistoletazo de salida a la temporada de galardones a las mejores producciones audiovisuales españolas de 2025, con 'Los domingos', 'Maspalomas', 'Sirat' y 'Sorda' como candidatas a mejor película y 'Anatomía de un instante', 'Animal', Poquita fe' y 'Pubertat' a serie del año. Los destacados posarán en la alfrombra roja.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

REAL MADRID LALIGA EA SPORTS.- El Real Madrid prepara su partido de liga ante el Alavés que se jugará en Vitoria. Tras el entrenamiento, el entrenador, Xabi Alonso, ofrecerá una rueda de prensa.

(Vídeo) (Foto) (Audio) (Directo)

ATHLETIC LALIGA EA SPORTS.- Lezama (Bizkaia).- Rueda de prensa del entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, previa al partido liguero del domingo ante el Celta en Balaídos.

(Vídeo) (Foto) (Audio) (Directo)

SALUDOS EFE AUDIOVISUAL

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bernabé (PSOE): "No es cuestión de cuántos casos salgan sino de cómo vamos a actuar"

Infobae

Besteiro conoció en octubre una acusación de acoso contra Tomé, le preguntó y él negó todo

Infobae

España ve con "preocupación" la escalada de tensiones entre Tailandia y Camboya e insta a resolver por medios pacíficos

Miles de personas han sido forzadas a dejar sus hogares tras los combates recientes, con hospitales colapsados y escasez en refugios. Autoridades advierten sobre el agravamiento de la crisis humanitaria, mientras se mantienen acusaciones cruzadas entre ambos gobiernos

España ve con "preocupación" la

Porfi Fisac (San Pablo): “Estamos en los infiernos y necesitamos ser más contundentes”

Infobae

Barrenetxea, Zubeldia y Ounahi, principales novedades en los onces de Anoeta

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite la secretaria de Igualdad

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

Nueva denuncia de acoso sexual (y también laboral) en el PSOE contra el alcalde de Almussafes: el ‘Me too’ continúa

La Justicia rechaza el recurso de dos venezolanos que reclamaban la nacionalidad española por origen sefardí: “No basta con pertenecer a una familia de apellido frecuente en España”

Este es el momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir, según un estudio

Las encuestas sobre las autonómicas del 21D en Extremadura: el PP sigue siendo el más votado, Vox da un salto, el PSOE se desploma y Podemos crece, pero poco

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sebastián Ramírez, abogado: “A partir de 2026 todos los patinetes eléctricos tendrán que estar registrados y tener seguro”

La Unión Europea bloquea indefinidamente 210.000 millones de euros rusos con los que podría financiar la reparación de Ucrania

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

Mario, español viviendo en Australia: “Durante la temporada de la uva sueles hacer entre 5.600 euros y 11.300 en dos meses”

DEPORTES

Rafa Nadal pasa por quirófano:

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”