Sábado, 13 de diciembre de 2025

LEIRE DÍEZ.-Madrid - El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña interroga a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar, Antxon Alonso, detenidos el pasado miércoles por la UCO por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

EXTREMADURA ELECCIONES Navalmoral de la Mata (Cáceres).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, protagonizan un acto de campaña en el último fin de semana previo a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

PARTIDOS PNV.- Vitoria.- El PNV celebra en Vitoria la tercera sesión de su IX Asamblea General, en la que el partido aprueba la propuesta de reforma de los estatutos.

EXTREMADURA ELECCIONES.- Mérida.- La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, secunda una concentración de protesta contra la instalación de plantas de biometano en Extremadura.

EXTREMADURA ELECCIONES.- Almendralejo (Badajoz).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura un acto público de campaña electoral de su partido en Extremadura.

EXTREMADURA ELECCIONES.- Villanueva de la Serena (Badajoz).-Declaraciones del secretario general de los socialistas extremeños y candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

PESTE PORCINA.- Barcelona.- El Partido Animalista PACMA, Free the Animals y Animal Save, con el respaldo de otras dieciocho entidades de protección animal, convocan una concentración este sábado en Barcelona para denunciar la "matanza" de jabalíes que las administraciones están llevando a cabo como medida de control frente a la Peste Porcina Africana (PPA).

PREMIOS FORQUÉ Madrid - Los Premios Forqué dan este sábado el pistoletazo de salida a la temporada de galardones a las mejores producciones audiovisuales españolas de 2025, con 'Los domingos', 'Maspalomas', 'Sirat' y 'Sorda' como candidatas a mejor película y 'Anatomía de un instante', 'Animal', Poquita fe' y 'Pubertat' a serie del año. Los destacados posarán en la alfrombra roja.

REAL MADRID LALIGA EA SPORTS.- El Real Madrid prepara su partido de liga ante el Alavés que se jugará en Vitoria. Tras el entrenamiento, el entrenador, Xabi Alonso, ofrecerá una rueda de prensa.

ATHLETIC LALIGA EA SPORTS.- Lezama (Bizkaia).- Rueda de prensa del entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, previa al partido liguero del domingo ante el Celta en Balaídos.

