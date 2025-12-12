Espana agencias

Rueda acusa al PSOE de hacer "componendas" y "mirar para otro lado" tras la denuncia de acoso contra José Tomé

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha criticado las "componendas" del PSOE con el ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, tras ser denunciado por acoso sexual por compañeras de partido, que se ha mantenido como diputado y alcalde de Monforte. Además, Rueda ha señalado la actitud del Partido Socialista de "mirar para otro lado" y negociar con él.

Así lo ha dicho en unas declaraciones en la Cope, recogidas por Europa Press, y se producen después de que ABC haya publicado que la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, "se vio" con una de las víctimas de supuesto acoso sexual por parte del alcalde de Monforte, para "hacerla desistir" de hacer público el caso. No obstante, la número dos de los socialistas gallegos ha negado, mediante un comunicado, este proceder y ha avanzado "una querella por injurias".

Rueda, al ser preguntado si conocía las conductas de Tomé, ha explicado que no lo sabía y que ha sido ahora cuando lo han conocido, cuando "todo" ha salido a la luz y se ha visto la "reacción" del Partido Socialista.

EL PSOE PRESUMÍA DE "PUREZA ABSOLUTA"

Dicho esto, ha reprochado al PSOE que se "hartara" de dar lecciones a los demás y de presumir de "pureza absoluta" y sin embargo, en este caso que ha saltado en Galicia, han visto como está mirando para otro lado e intentando hacer "componendas".

Alfonso Rueda ha criticado también la decisión de Tomé de salir del PSOE y dejar la presidencia de la Diputación, y que se mantenga como alcalde de Monforte y diputado para "intentar dirigir la sucesión" en la Diputación de Lugo.

Y todo ello, ha añadido, con el PSOE mirando para otro lado e intentando negociar con él "haciendo todo lo contrario de lo que decía que había que hacer cuando los casos le surgían a otros".

