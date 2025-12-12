Espana agencias

Rescatada con heridas leves la persona arrastrada por el mar en Arona (Tenerife)

Guardar

Santa Cruz de Tenerife, 12 dic (EFE).- Una persona que cayó al mar este viernes arrastrada por una ola en Arona, en Tenerife, ha sido rescatada con heridas carácter leve.

Fuentes del 112 Canarias detallan a EFE que a las 15:50 horas se recibieron varias llamadas alertando de la caída de una persona al mar.

Fueron activados un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Salvamento Marítimo y Servicio de Urgencias Canario.

Finalmente, dos bomberos se lanzaron al agua y mantuvieron a flote a la persona hasta que una embarcación de Salvamento los trasladó al muelle de Los Cristianos, donde fue atendida por erosiones de carácter leve.

Canarias se encuentra desde este viernes en situación de alerta por lluvias, fenómenos costeros, vientos y oleaje en todo el archipiélago por el paso de la borrasca Emilia, que puede dejar precipitaciones de hasta 100 litros por metros cuadrado en doce horas, rachas de viento de entre 70 y 100 km/h y olas de hasta 9 metros. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sábado, 13 de diciembre de 2025

Infobae

Bernabé (PSOE): "No es cuestión de cuántos casos salgan sino de cómo vamos a actuar"

Infobae

Besteiro conoció en octubre una acusación de acoso contra Tomé, le preguntó y él negó todo

Infobae

España ve con "preocupación" la escalada de tensiones entre Tailandia y Camboya e insta a resolver por medios pacíficos

Miles de personas han sido forzadas a dejar sus hogares tras los combates recientes, con hospitales colapsados y escasez en refugios. Autoridades advierten sobre el agravamiento de la crisis humanitaria, mientras se mantienen acusaciones cruzadas entre ambos gobiernos

España ve con "preocupación" la

Porfi Fisac (San Pablo): “Estamos en los infiernos y necesitamos ser más contundentes”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite la secretaria de Igualdad

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

Nueva denuncia de acoso sexual (y también laboral) en el PSOE contra el alcalde de Almussafes: el ‘Me too’ continúa

La Justicia rechaza el recurso de dos venezolanos que reclamaban la nacionalidad española por origen sefardí: “No basta con pertenecer a una familia de apellido frecuente en España”

Este es el momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir, según un estudio

Las encuestas sobre las autonómicas del 21D en Extremadura: el PP sigue siendo el más votado, Vox da un salto, el PSOE se desploma y Podemos crece, pero poco

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sebastián Ramírez, abogado: “A partir de 2026 todos los patinetes eléctricos tendrán que estar registrados y tener seguro”

La Unión Europea bloquea indefinidamente 210.000 millones de euros rusos con los que podría financiar la reparación de Ucrania

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

Mario, español viviendo en Australia: “Durante la temporada de la uva sueles hacer entre 5.600 euros y 11.300 en dos meses”

DEPORTES

Rafa Nadal pasa por quirófano:

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”