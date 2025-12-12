Real Valladolid repetirá once y esquema ante un Andorra en crisis

Valladolid/Andorra, 12 dic (EFE).- El Valladolid, salvo sorpresas de última hora, repetirá once inicial y esquema ante el Andorra, para tratar de ratificar su reencuentro con la efectividad, tras el 1-4 logrado ante el Huesca, en un estadio José Zorrilla en el que no han mostrado su mejor cara.

Con la importante baja de Amath, que estará alejado durante varios meses de los terrenos de juego, el técnico blanquivioleta, Guillermo Almada, deberá buscar otras alternativas, si bien esa ausencia no afecta al equipo titular, puesto que en el Alcoraz salió desde el banquillo, para añadir un gol al resultado.

Pero Almada ha advertido que es "una importante baja" para el grupo, por todo lo que aporta, si bien los ánimos en el vestuario han recibido un impulso, una vez se ha conseguido trasladar al marcador el buen trabajo que se estaba realizando en cuanto a creación y volumen de juego.

A pesar de que Latasa sigue sin ver la portería contraria, el entrenador uruguayo sigue confiando en él, y se mantendrá como referente ofensivo, bien acompañado por un entregado Chuki, por un luchador Biuk y por un guerrero Peter, que marcó dos goles en la anterior jornada.

Además, Ponceau y Juric se han hecho con el dominio en el centro del campo vallisoletano, y no parece que vayan a tener competencia en la plantilla, a corto plazo, al igual que la línea defensiva, que está obteniendo una gran continuidad en lo que va de temporada.

Será determinante mantener la concentración de principio a fin, puesto que enfrente van a encontrar a un Andorra que lleva diez jornadas sin ganar y que, por tanto, llegará a Valladolid con el cuchillo afilado, y dispuesto a cambiar su dinámica.

Además, es un rival con unos números muy parecidos a los del Real Valladolid, en cuanto a posesión, porcentaje de acierto, disparos a puerta y pases, por lo que cualquier detalle puede resultar determinante a la hora de sumar los tres puntos en liza.

Los blanquivioletas llegan a esta cita en la octava plaza liguera, con 24 puntos, mientras que los andorranos lo hacen en el décimo noveno puesto, con 18. Pero no puede haber lugar para la relajación en las filas locales, si aspiran a hacer realidad su objetivo del ascenso.

El Andorra en cambio, acumula diez jornadas consecutivas sin ganar y continua con banquillo interino. El equipo del Principado sigue con Carles Manso (Team Manager) liderando un equipo de trabajo junto a Aitor Yeto (preparador fisico) y con el apoyo desde la grada de Gerard Piqué (máximo accionista del club) y Jaume Nogués (director general y deportivo).

Este será el cuarto partido de está fórmula impuesta después de la marcha de Ibai Gómez y su cuerpo técnico. De momento, un empate en El Molinón (1-1), dos derrotas contra la Cultural Leonesa en Copa del Rey (4-2) y en la Liga Hypermotion contra el Almeria (1-2). Los andorranos están en puestos de descenso a un punto de la permanencia.

En su última visita al José Zorrilla, el Real Valladolid se impuso por 2-0 con goles de Joni Montiel y Juric. Pero los locales estaban entrenados por el uruguayo Paulo Pezzolano y los visitantes por Eder Sarabia.

Carles Manso tiene la baja aún de Martín Merquelanz y la duda por molestías musculares de Imanol Garcia. Los del Principado deberan mejorar mucho a nivel ofensivo y, especialmente, en el ofensivo dónde está teniendo bastantes problemas de definición.

Será un partido especial para el defensa central Diego Alende que militó en el Real Valladolid y habrá un jugador que se reencontrará con viejos compañeros y que fueron campeones de la Youth League con el Real Madrid. Por tanto, Álvaro Martín coincidirá con Juanmi Latasa y Peter Federico.

- Alineaciones probables:

Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Guille Bueno; Ponceau, Juric; Peter, Chuki, Biuk; y Latasa.

Andorra: 'Yaako'; Carrique, 'Bomba', Gael Alonso, Martí Vilà; Sergio Molina, Dani Villahermosa, Théo Le Normand; Min-su, Manu Nieto y 'Lauti' De León.

Árbitro: Marta Huerta de Haza (Comité Tinerfeño).

Campo: Estadio José Zorrilla.

Hora: 16.15. EFE

