Real Madrid-Marsella y Maccabi Haifa-Barcelona, cruces de dieciseisavos de final

Madrid, 12 dic (EFE).- El Real Madrid se medirá en su casa al Olympique de Marsella francés en los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones juvenil, en los que el Barcelona visitará al Maccabi Haifa israelí, el Villarreal recibirá al Leverkusen alemán, el Athletic Club al Eintracht germano y el Atlético de Madrid jugará a domicilio con el Dynamo de Kiev ucraniano.

La UEFA celebró este viernes el sorteo de los enfrentamientos, en el que entró el Betis después de eliminar al Oporto en la ruta de campeones de liga, y quedó emparejado con el Tottenham inglés, al que recibirá en Sevilla.

Procedentes también de esa ruta jugarán los dieciseisavos el Maccabi Haifa y el Dynamo de Kiev, rivales del Barça y el Atlético de Madrid, respectivamente, que eliminaron al Nantes francés y al Hibernian escocés.

Tras la disputa de las seis jornadas de la fase liga, el Real Madrid finalizó en cuarto lugar, detrás de Chelsea, Benfica y Brujas; el Villarreal quinto, el Athletic sexto, el Atlético de Madrid séptimo y el Barcelona, defensor del título, octavo.

Los dieciseisavos de final se jugarán a partido único el 3/4 de febrero y la UEFA facilitará las fechas y horarios el próximo martes 16. EFE