Protección Civil alerta por viento, oleaje y lluvias en Canarias y el suroeste peninsular

Madrid, 12 dic (EFE).- La Dirección General de Protección Civil y Emergencias alerta por temporal de viento, oleaje y precipitaciones intensas en Canarias y suroeste peninsular a causa de la borrasca Emilia de gran impacto, que se situará entre el golfo de Cádiz y el archipiélago canario entre este mediodía y el domingo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el día álgido de este episodio en Canarias será mañana, por rachas muy fuertes de viento de componente norte, que podrán superar los 90 kilómetros por hora en zonas altas y cumbres de las islas montañosas.

También se prevén chubascos fuertes, que podrán ir acompañados de granizo y tormenta. Estos fenómenos afectarán principalmente al norte de las islas montañosas, a excepción de El Hierro, donde los acumulados superarán los 60 mm/12 horas, advierte Protección Civil en un comunicado.

Las precipitaciones más intensas se producirán durante la madrugada y la primera mitad del sábado en las islas orientales, y a partir del mediodía en las occidentales. En cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, estas precipitaciones serán en forma de nieve.

También se prevé fuerte oleaje en todas las zonas marítimas de Canarias, especialmente el sábado con viento fuerza 8 y mar combinada en torno a los 6 metros.

La borrasca Emilia también originará, durante el viernes y el sábado, precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el suroeste peninsular e incluso muy fuertes en el área del Estrecho; así como viento fuerte y temporal marítimo en los litorales del mar de Alborán.

Es probable que a partir del domingo la situación mejore en Canarias finalizando así el episodio de fenómenos adversos. También se prevé que mejore en el suroeste peninsular, pero es probable que las precipitaciones intensas se extiendan hacia el sureste y este de la península.

En caso de conducir se recomienda reducir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.

De producirse tormentas súbitas y lluvias intensas, se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos. El rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además arrastrarlos.

Si comienza a llover de manera torrencial, existe riesgo de inundación. "No atraviese con su vehículo, ni a pie, los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua y localice los puntos más altos de la zona", según advierte Protección Civil.

"No intente salvar su automóvil en medio de una inundación".

"Si se encuentra en el campo, debe alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, debe dirigirse a los puntos más altos de la zona".

Si la tormenta le sorprende en el campo, "evite correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. No se refugie bajo los árboles y aléjese de alambradas y objetos metálicos", añaden. EFE