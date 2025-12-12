Prisión para el detenido por matar a su pareja en Riudecanyes (Tarragona) en septiembre

Barcelona, 12 dic (EFE).- Un juzgado de Reus (Tarragona) ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido como presunto autor del asesinato de su pareja en Riudecanyes, el pasado mes de septiembre, en una causa que ha quedado abierta por un delito de homicidio doloso/asesinato.

Sobre las 10:30 horas del 8 de septiembre, la policía recibió el aviso del hallazgo del cadáver de una mujer con signos de violencia, que se encontraba en el barranco del Gendre, próximo a la carretera T-313.

Tras las investigaciones policiales, el pasado 10 de diciembre los Mossos d'Esquadra detuvieron en Reus a este hombre, de 45 años, como presunto autor del asesinato de su pareja, de 36.

Tras pasar a disposición judicial, el juzgado de instrucción 3 de Reus ha ordenado esta medida privativa de libertad para el detenido, y se ha inhibido en favor del juzgado de violencia sobre la mujer de Reus para que siga con las diligencias de este caso de violencia machista.

En su auto de prisión, el magistrado aduce para enviar al detenido a prisión el riesgo de fuga, dada la gravedad del delito que se le imputa -homicidio doloso/asesinato-, con penas superiores a los dos años de cárcel.

Además, apunta a que no existe un arraigo suficiente en nuestro país que le impida sustraerse a la acción de la justicia, dados los vínculos del detenido, de nacionalidad marroquí, con su país, y que tampoco tiene lazos "significativos" de carácter laboral o económico, lo que incrementa todo ello el "notabilísimo riesgo de fuga ante una pena tan elevada como la que se puede pedir por estos hechos".

En este sentido, el juez agrega que "no existe ninguna otra medida que sea menos gravosa e igualmente eficaz para alcanzar dichos fines que permita eludir la prisión provisional".

El auto del magistrado, a raíz de las investigaciones policiales, recoge una serie de indicios que incriminan al hombre en la muerte de su esposa.

Constata que tras su detención y durante la inspección de su vehículo se recogieron muestras que, a falta del posterior análisis, "podrían ser de la sangre de la víctima y que encajaría con el hecho de que llevó en el vehículo" a la mujer hasta el lugar donde pareció el cadáver.

El juez incide en el hecho de que una vez detenido el hombre se acogió a su derecho a no declarar, sin ofrecer de esta manera una "explicación o justificación razonable sobre los hechos y sobre aquellos elementos incriminatorios que concurren frente a su persona".

Además, los Mossos subrayan en su informe que hay una "evidente compatibilidad de la presencia del número de abonado" del móvil del presunto autor del crimen "entre las 07:00 y las 07:57:16 tanto en el núcleo urbano de Riudecanyes como en el barranco del Gendre.

Pero precisa a continuación que a partir de las 07:57, hora en la que se estima que fue asesinada, solo lo era con la zona en la que apareció el cadáver de la mujer, de manera que en ningún caso podía ubicarse su móvil a esa hora en el casco urbano de Riudecanyes.

El auto aprecia además contradicciones entre las explicaciones que dio en su momento el hombre tras la aparición del cadáver de su mujer con las pruebas obtenidas por la policía.

En este sentido, el hombre declaró hasta en dos ocasiones que cuando su mujer desapareció él había ido a un punto limpio municipal de Riudecanyes, hecho que desmienten las imágenes de las cámaras ubicadas en la zona.

El auto recoge también declaraciones del entorno familiar de la víctima, como la de su propia hija, la cual explicó a su tía que su padre salió de casa minutos después de que lo hiciera su madre, y que volvió al poco rato con una ropa diferente respecto a la que llevaba al salir.

Las pruebas policiales incluyeron también el vaciado del móvil de la víctima, y en algunos de los mensajes recriminaba a su marido que no encontrara un piso en alquiler en condiciones y que se pasara "todo el día durmiendo", "llegando a decirle", como "ultimátum" que "se iría sola si era necesario".

De hecho, familiares de la víctima declararon a la policía que la pareja malvivía en un piso con sus cuatro hijos menores de edad y que tenían problemas económicos. EFE

