PP acusa a Sánchez de utilizar los fondos europeos para "sobrevivir sin presupuestos"

Madrid, 12 dic (EFECOM).- El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar el plan de recuperación y los fondos europeos como "mecanismo de flexibilidad" para "sobrevivir sin presupuestos".

Así lo ha indicado Nadal este viernes durante un briefing económico para explicar la posición del PP sobre la nueva adenda al plan de recuperación aprobada esta semana por el Gobierno, que incluye la renuncia por parte del Ejecutivo al 72,6 % de los préstamos asignados a España.

Es una "oportunidad histórica desperdiciada" y demuestra la "mala gestión" del plan y la falta de ambición, ha insistido el dirigente popular, quien ha lamentado la "improvisación" llevada a cabo por el Gobierno, que "cambia hitos y objetivos continuamente".

Según el PP, esas modificaciones se deben a los retrasos acumulados, a que son inversiones mal diseñadas, con falta de demanda en programas clave y una burocracia asfixiante.

Ha insistido en que "España es uno de los países que más dinero han recibido, una cantidad "brutal" y "suficiente" para provocar una transformación absoluta en la economía desde el punto de vista tecnológigo, digital o energético, y por ello ha lamentado que la ejecución real de los fondos sea tan baja.

Esta situación sí ha servido, en su opinión, para que el Gobierno viva "bastante bien" desde el punto de vista de los presupuestos, ya que le ha dotado de "flexibilidad" y por ello se puede decir que lo que ha hecho el plan es "ayudar a Pedro Sánchez a gobernar sin presupuestos", ha añadido Nadal.

Respecto al rechazo a los préstamos, Nadal ha considerado que se deberían haber utilizado antes, cuando había más estrés entre las empresas, ya que en ese momento se les debería haber ayudado más, y ha puesto como ejemplo a Italia, que lo hizo de esa manera y han solicitado mucho más dinero.

"Ahora no son tan necesarios", ha dicho el dirigente popular, quien ha remarcado que detrás de esa renuncia está también la debilidad parlamentaria, ya que no tienen una mayoría estable con la que sacar adelante reformas.

Esos casi 60.000 millones de euros que el Gobierno no va a solicitar financiaban, según ha detallado el PP, varias líneas ICO (verde, empresas y emprendedores), instrumentos de coinversión y proyectos estratégicos (como vivienda social o descarbonización industrial).

En el acto de este viernes también ha estado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, quien ha lamentado que España "no está creciendo lo que se supone que iba a crecer con la cantidad de dinero que se ha recibido" y tampoco se ha conseguido el efecto transformador que pretendía el plan.

Bravo se ha quejado de la falta de datos sobre la ejecución de los fondos y dónde se han destinado, al tiempo que ha recordado que se creó una comisión de coordinación de los fondos en 2021 y desde entonces tan solo se ha reunido dos veces. EFECOM

