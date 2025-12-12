Porfi Fisac (San Pablo): “Estamos en los infiernos y necesitamos ser más contundentes”

Burgos, 12 dic (EFE).- El nuevo entrenador del San Pablo Burgos, Porfi Fisac, señaló este viernes que el equipo "está en los infiernos" y necesita "ser más contundentes" para revertir la situación de ser colista, aunque afronta este fin de semana la visita a un Unicaja en racha, sólido en su juego.

El encuentro supondrá, además, el debut oficial al frente del conjunto burgalés de Fisac, un técnico que apenas ha tenido una semana para activar cambios y evaluar el estado real del equipo.

El exentrenador de equipos como Girona, Gran Canaria, Fuenlabrada o la selección de Senegal, entre otros, explicó que sus primeras sesiones han revelado un grupo consciente de su situación clasificatoria y mentalmente dispuesto a responder; y destacó que se ha encontrado “un equipo bien trabajado y con buen nivel táctico”, aunque advirtió de que las ejecuciones todavía deben mejorar.

El principal interrogante llegará en la competición real, cuando sean "capaces de alcanzar el grado de esfuerzo que requiere el deporte profesional, ese momento en el que, cuando estás cansado, hay que hacer un poco más”.

El San Pablo viajará con 13 jugadores, aunque dos de ellos están entre algodones: Pablo Almazán, que ha estado varios días fuera por un proceso gripal; y Raúl Neto arrastra molestias que han reaparecido esta semana.

Fisac fue tajante al pedir a su equipo que "hay que jugar al cien por cien" y exigió "el máximo nivel físico" a toda la plantilla, porque si no no podrán "llegar a conquistar ninguna victoria”.

El técnico no escatimó elogios hacia su próximo rival, Unicaja: “Para mí tienen uno de los mejores entrenadores españoles (Ibon Navarro) de la competición. Málaga es un club asentado, con crecimiento y una afición muy convincente. Juegan con 14 piezas y saben muy bien lo que hacen”.

Fisac reconoció la dificultad del escenario: “El Carpena aprieta y la gente disfruta de su equipo porque lo merecen”.

No obstante, expresó que su mayor preocupación es "ser feliz" con lo que hace y que sus jugadores "sean felices con lo que dan".

"Que haya compañerismo y, a la vez, egoísmo para generar juego para tus compañeros. Eso me haría feliz. Para sonreír, ya sabes: en este deporte es ganar o perder”, reflexionó. EFE

