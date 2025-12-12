Espana agencias

Perú pondrá en marcha 21 proyectos mineros hasta 2032 por 63.000 millones de dólares

Lima, 12 dic (EFECOM).- Perú pondrá en marcha 21 proyectos mineros a partir del próximo año y hasta el 2032, como parte de una cartera de inversiones por más de 63.000 millones de dólares (unos 53.638 millones de euros), según indicó el viceministro de Minas, Carlos Talavera, en una presentación difundida este viernes en Lima.

Los proyectos que ingresarán a la fase de operaciones en 2026 son San Gabriel, Reposición San Rafael, Reposición Colquijirca, Romina, Reposición Raura, la ampliación de Huarón y la optimización de Cerro Verde, anunció Talavera durante su participación en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

En la siguiente etapa, que va del 2027 al 2029, ingresarán Tía María, la Reposición Ferrobamba de Las Bambas, la Integración Coroccohuayco, Corani, Pampa de Pongo, Zafranal, la ampliación Huancapetí, Los Calatos, Mina Justa Subterránea y la ampliación de Ilo.

Asimismo, del 2030 al 2032, entrarán en operaciones los proyectos Trapiche, Coimolache Sulfuros, Los Chancas y Michiquillay, señaló Talavera.

El viceministro de Minas advirtió que para 2040 se espera que la necesidad de los minerales críticos sea el doble y, por lo tanto, añadió que se necesitará "hasta un 80 % más de lo que hoy se consume", por lo que su país tiene "que estar preparado para eso".

Al ser Perú uno de los principales productores mundiales de cobre, Talavera afirmó que debería llamar la atención que en este año la producción cuprífera solo creció un 3 % en el país.

"(Un) 3 % respecto a todo lo que el mundo está pidiendo, es un tema que tenemos que analizar", indicó.

No obstante, resaltó que la minería aportó 19.739 millones de soles (5.800 millones de dólares) al Tesoro Público, de enero a octubre pasados, pues "la minería metálica aporta casi el 85 % de la recaudación que necesita el país" y confió en que Perú tiene potencial para crecer dos veces más.

En tal sentido, reiteró el compromiso del Ministerio de Energía y Minas de "flexibilizar algunos aspectos" para poder acelerar algunos proyectos en cartera. EFECOM

