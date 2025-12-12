Pepe Álvarez (UGT) reclama que aflore "toda" la corrupción y se exijan responsabilidades

Martorell (Barcelona), 12 dic (EFECOM).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este viernes que "aflore toda la corrupción" y que se exijan "todas las responsabilidades" necesarias para que se pueda vivir en España "con la seguridad de que no hay ningún espacio para la impunidad".

Álvarez se ha expresado así en declaraciones a los periodistas durante su asistencia al acto de inauguración de la planta de ensamblaje de sistemas de baterías de Seat y Cupra en Martorell (Barcelona).

Preguntado en general por los casos de corrupción que van apareciendo, ha asegurado que "este país necesita que aflore toda, que se conozca toda y que se exijan todas las responsabilidades que sean necesarias". EFECOM

esc/mje/pll/mam