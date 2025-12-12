Espana agencias

Pazos (PP) reprocha a Besteiro y a Méndez su "silencio absoluto" tras las denuncias a Tomé

Santiago de Compostela, 12 dic (EFE).- El portavoz del PP en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, ha reprochado este viernes al secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y a su número dos, Lara Méndez, que lleven "casi tres días completos de silencio absoluto" sobre las denuncias de varias mujeres a José Tomé por presunto acoso sexual.

Según ha afirmado en conferencia de prensa, su partido está "expectante" ante las explicaciones que esta tarde prevé ofrecer Gómez Besteiro tras reunir a la Ejecutiva del partido en Galicia y le ha advertido de que debería ser "muy convincente" tras asegurar que tanto él como su "segunda de a bordo (hayan estado) totalmente desaparecidos y en silencio desde la noche del martes".

"Y eso pese que a informaciones que hemos conocido por los medios señalen que en la cúpula socialista en Galicia eran perfectamente conocedores de las denuncias (...) pero no les llevó a adoptar las medidas necesarias y, según supimos hoy, incluso intentaron negociar con las afectadas para retirar las acusaciones", ha afirmado Pazos.

El diario ABC publica este viernes una información según la cual la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, "intentó convencer a una de las denunciantes" de Tomé "para que no denunciara".

La dirigente socialista ha exigido una rectificación y ha anunciado "una querella por injurias" contra el diario madrileño, ha comunicado también este viernes el PSdeG.

Pregunta a Pontón si tenía conocimiento de estas cuestiones

El dirigente del PP gallego ha asegurado que "en este embrollo" hay también otra persona que juega un papel "principal", ha dicho en alusión a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, a la que ha reprochado que pretenda "salir impune" y "eludir sus responsabilidades", ya que su formación es "la gran aliada del PSOE en Galicia y compañera del gobierno de Tomé en la Diputación de Lugo".

Por ese motivo ha instado a la líder nacionalista a dejar de hacer "aspavientos" y la ha conminado a "alejarse de todo lo relacionado con Tomé" y a no participar en un gobierno provincial en el que sea "imprescindible" el respaldo de "un presunto acosador sexual".

Pontón ha exigido este viernes a Tomé que abandone todas sus responsabilidades y entregue todas sus actas, tanto en la Diputación como en Monforte, donde es alcalde, y ha criticado al PP por su actuación tras la denuncia por agresión sexual al entonces conselleiro Alfonso Villares, "despedido con aplausos", ha asegurado.

Sobre el caso de Tomé y el de Villares -portavoz del PP en el Parlamento gallego-, ha dicho que existen "diferencias más que sustanciales", ya que en un caso una persona denunció a otra por actuaciones "en el ámbito estrictamente personal y privado" y en el otro se habla de "acoso en el ámbito de las instituciones públicas".

Pide una condena de la actuación de Tomé a los colectivos feministas

En su intervención ante los medios, Pazos ha echado también en falta una condena por parte de los colectivos feministas de los hechos que se le atribuyen a Tomé. EFE

