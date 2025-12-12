Pamplona completa el legado de Sarasate al hallar varios baúles extraviados con 55 piezas

Pamplona, 12 dic (EFE).- Pamplona completará el legado que su Hijo Predilecto y prestigioso músico Pablo Sarasate donó a la ciudad, al hallar cuatro baúles con 55 piezas de gran valor en su interior que se habían extraviado en uno de los traslados en 1985, aunque la pérdida no fue detectada hasta 1991.

En esa fecha se aprobó el proyecto para la instalación del Museo de Sarasate en una de las varias ubicaciones que ha tenido, pero faltaban cuatro de los once cajones en los que se habían embalado los objetos personales que Sarasate donó a la ciudad a su muerte, en 1908.

Son los cuatro baúles ahora hallados, que contienen, entre otras piezas, pinturas, grabados y esculturas coleccionadas por el músico, fotografías dedicadas, prendas de ropa o una carta manuscrita del compositor alemán Félix Mendelssohn.

Por ello, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha considerado la noticia "extraordinaria y de enorme relevancia para el patrimonio cultural de la ciudad", varias semanas después del hallazgo de los cuatro arcones ocultos tras unos armarios en la cuarta planta del propio Archivo Municipal.

Cerrados con candado, lacrados con cera roja y sello del Ayuntamiento de Pamplona, en su interior había hasta 55 piezas propiedad del violinista y músico, entre las que destaca un busto del tenor roncalés Julián Gayarre, realizado por el escultor Mariano Benlliure en 1890.

La archivera municipal, Beatriz Marcotegui, ha explicado que en sentido estricto, esta pieza no forma parte del legado como tal, si bien acabó asociándose a éste desde 1951, con motivo del derribo de la antigua Casa Consistorial y el traslado de las dependencias municipales a la Escuela de Artes y Oficios.

Firmado por el propio Benlliure, y regalado a la familia de Gayarre, que a su vez lo donó al Ayuntamiento de Pamplona y este lo incorporó al legado de Sarasate, su particularidad es que es la obra original y desvela un malentendido que llevó a considerar que un busto idéntico -pero firmado por el fundidor- que se encontraba en el Palacio de Navarra era el que ahora ha sido hallado.

El Gobierno foral lo entregó al consistorio al ser reclamado, pero el propio alcalde ha pedido disculpas tras aclarar el hallazgo del original.

Con todo ello, "ahora podemos afirmar que el legado de Sarasate está completo con los once baúles debidamente localizados", ha dicho Asiron, consciente de la "azarosa vida" del legado del músico desde que fue donado en 1908 a la ciudad, que en breve lo reunirá completo en una sala con el nombre del compositor, como quedó dicho en su testamento. EFE