Espana agencias

Pamesa busca un triunfo clave ante Leleman Conqueridor para avanzar en la clasificación

Guardar

Teruel, 12 dic (EFE).- Pamesa Teruel Voleibol disputa este sábado, a las 18.30 horas en Los Planos, un partido con tintes casi decisivos frente a Leleman Conqueridor Valencia, un rival directo en la lucha por los puestos altos de la Superliga.

El equipo turolense llega en su mejor momento de la temporada tras encadenar dos victorias de prestigio frente a Unicaja Costa de Almería y CV San Roque.

Estos resultados, junto a las derrotas de la última jornada del conjunto valenciano, han comprimido la tabla y han permitido que la cuarta posición aparezca al alcance.

Pamesa Teruel ocupa ahora la sexta plaza con 13 puntos, solo uno por debajo de Melilla, quinto con 14, y del propio Valencia, cuarto también con 14, por lo que la jornada ofrece una oportunidad decisiva para los naranjas.

Si el conjunto de Los Planos logra una victoria ante su afición, supera de inmediato a Leleman Conqueridor en la clasificación y asciende al menos un puesto.

La atención también se centra en el encuentro entre Melilla y Leganés, un duelo con claro favoritismo para el conjunto norteafricano, y cuyo resultado puede influir en el salto clasificatorio de Pamesa Teruel, aunque el objetivo fundamental se basa en resolver el desafío propio y confirmar la mejoría mostrada en las últimas semanas.

Los puestos de privilegio todavía se encuentran a cierta distancia: Manacor figura tercero con 18 puntos, Soria segundo con 23 y Guaguas lidera con 24, pero un triunfo este sábado representaría un avance significativo.

El equipo turolense daría un paso firme en su intención de continuar su escalada y de reforzar sus opciones de acceder a la Copa del Rey, un objetivo que gana solidez con cada victoria. EFE

1012109

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Feijóo ataca a Sánchez con el 'caso Salazar' y el presidente presume de apoyar a las mujeres ante el "acoso laboral"

El debate en el Congreso intensifica la presión sobre el Ejecutivo ante las críticas por la gestión de denuncias contra miembros socialistas, mientras Sánchez defiende sus políticas para proteger la igualdad y acusa al PP de inacción ante el acoso

Feijóo ataca a Sánchez con

Urtasun reclama al PSOE que actúe con "contundencia" ante los presuntos casos de acoso sexual en sus filas

El ministro de Cultura pide a los partidos revisar sus normas internas tras las denuncias en el PSOE, remarcando la urgencia de acompañar y proteger a las víctimas y evitar la revictimización, según declaraciones recogidas por Cuatro

Urtasun reclama al PSOE que

Feijóo ataca a Sánchez con 'caso Salazar' y el presidente presume de apoyar a las mujeres ante el "acoso laboral"

Un tercio de trabajadoras declara haber sufrido conductas inapropiadas en el empleo, según el Ministerio de Igualdad, en un contexto parlamentario de fuerte confrontación entre Ejecutivo y principales partidos sobre la eficacia de mecanismos públicos contra el abuso profesional

Feijóo ataca a Sánchez con

El estreno de 'Dímelo Bajito' continúa el idilio entre Mercedes Ron y Prime Video

Infobae

Rufián pregunta a Pedro Sánchez "de qué sirve un país que va como un tiro en lo macro si a la gente no le llega"

El portavoz de ERC reclamó soluciones inmediatas al aumento de precios y propuso una red pública para garantizar el acceso a productos básicos, mientras el presidente defendió los datos económicos y eludió comprometerse con medidas concretas sobre alimentación

Rufián pregunta a Pedro Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Llegan a España las pastillas

Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia: la Policía realiza la primera incautación de la historia en Madrid

La Justicia española avala el derecho de un salvadoreño a la nacionalidad por origen sefardí

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

El PP encuentra en María Jesús Montero un filón para su ofensiva contra la “corrupción” del Gobierno de Sánchez: “Es el otro nexo”

La cena secreta en un reservado de Madrid donde un empresario canadiense agasajó a sus nueve invitados con vinos que cuestan 200.000 euros

ECONOMÍA

Precio del oro en España

Precio del oro en España hoy viernes 12 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

El Gobierno multa con 3,6 millones a Alquiler Seguro por cobros indebidos a inquilinos

El IPC se modera al 3% en noviembre y confirma la revalorización del 2,7% de las pensiones en 2026

Pagar con efectivo o con tarjeta: esta es la mejor opción, según un abogado

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”