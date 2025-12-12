Pamesa busca un triunfo clave ante Leleman Conqueridor para avanzar en la clasificación

Teruel, 12 dic (EFE).- Pamesa Teruel Voleibol disputa este sábado, a las 18.30 horas en Los Planos, un partido con tintes casi decisivos frente a Leleman Conqueridor Valencia, un rival directo en la lucha por los puestos altos de la Superliga.

El equipo turolense llega en su mejor momento de la temporada tras encadenar dos victorias de prestigio frente a Unicaja Costa de Almería y CV San Roque.

Estos resultados, junto a las derrotas de la última jornada del conjunto valenciano, han comprimido la tabla y han permitido que la cuarta posición aparezca al alcance.

Pamesa Teruel ocupa ahora la sexta plaza con 13 puntos, solo uno por debajo de Melilla, quinto con 14, y del propio Valencia, cuarto también con 14, por lo que la jornada ofrece una oportunidad decisiva para los naranjas.

Si el conjunto de Los Planos logra una victoria ante su afición, supera de inmediato a Leleman Conqueridor en la clasificación y asciende al menos un puesto.

La atención también se centra en el encuentro entre Melilla y Leganés, un duelo con claro favoritismo para el conjunto norteafricano, y cuyo resultado puede influir en el salto clasificatorio de Pamesa Teruel, aunque el objetivo fundamental se basa en resolver el desafío propio y confirmar la mejoría mostrada en las últimas semanas.

Los puestos de privilegio todavía se encuentran a cierta distancia: Manacor figura tercero con 18 puntos, Soria segundo con 23 y Guaguas lidera con 24, pero un triunfo este sábado representaría un avance significativo.

El equipo turolense daría un paso firme en su intención de continuar su escalada y de reforzar sus opciones de acceder a la Copa del Rey, un objetivo que gana solidez con cada victoria. EFE

1012109