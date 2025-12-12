Espana agencias

Ouigo inaugura el próximo domingo una conexión directa entre Barcelona y Sevilla

Sevilla, 12 dic (EFECOM).- El operador ferroviario francés de la velocidad Ouigo inaugurará el próximo domingo su nuevo trayecto transversal entre Barcelona y Sevilla, con paradas en Zaragoza, Madrid y Córdoba, que permitirá a los usuarios viajar entre las dos ciudades de cabecera con un único billete sin bajar del tren.

En un comunicado difundido este viernes, Ouigo ha informado de que el nuevo trayecto, cuya primera circulación saldrá de Barcelona a las 07:35 horas de este domingo y conectará la ciudad condal con Sevilla en poco más de seis horas, se estima que transportará a más de 6.000 personas entre los cinco destinos de la ruta en la primera semana.

Desde la llegada de Ouigo a España en 2021, la compañía gala ha invertido más de 700 millones de euros y cuenta con 460 empleados fijos y con 16 trenes que operan entre 15 destinos.

Gracias a esta nueva conexión sin transbordo entre Barcelona y Sevilla, suma ya seis frecuencias diarias entre Barcelona y Madrid y cinco entre Sevilla y Madrid.

De esta manera, Ouigo amplía su oferta entre la capital andaluza y Madrid en dos frecuencias diarias respecto a enero de 2025, cuando la compañía comenzó a operar en la ruta con tres servicios de ida y vuelta. EFECOM

