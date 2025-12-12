Espana agencias

Old Trafford, medicina para el bache del Bournemouth de Iraola

Londres, 12 dic (EFE).- El Bournemouth de Andoni Iraola, que llegó a estar segundo en la jornada 9, atraviesa su primer gran bache de la temporada al acumular seis partidos consecutivos sin ganar en la Premier League, con un balance de dos empates y cuatro derrotas, que han relegado al equipo hasta la decimotercera plaza

El conjunto inglés ha frenado en seco su excelso inicio de temporada en el que solo cayó ante el Liverpool en las primeras nueve jornadas y encadenó cinco victorias y tres empates que lo situaron segundo con 18 puntos, únicamente por detrás del Arsenal, que lideraba con 22.

Sin embargo, tras ese tramo brillante llegó el frenazo con seis jornadas sin ganar y tres de ellas sin marcar que le sitúan apenas cinco puntos por encima del descenso.

La temporada se antojaba complicada por la marcha de tres piezas fundamentales —Dean Huijsen al Real Madrid por 59 millones, Milos Kerkez al Liverpool por unos 47 millones e Illia Zabarnyi al PSG por 63 millones-, a las que se sumó la del delantero burkinés Dango Ouattara por 42,8 millones, lo que elevó los ingresos totales del club a unos 238 millones de euros, frente a unos gastos de 138 millones, dejando un beneficio neto cercano a los 100 millones.

Con ellos y con Iraola al mando, en la temporada 2024-2025, los 'Cherries' lograron su récord de puntos con 56 terminando por segunda vez en su historia en novena posición, a solo nueve puntos de puestos de Liga Conferencia.

A pesar de las múltiples bajas, en lo deportivo, el Bournemouth encadenó el mejor arranque de la historia del club, con 18 puntos en 9 jornadas, en un inicio prometedor con el que los aficionados soñaban con una clasificación a competición europea.

El equipo estaba respaldado por el ghanés Antoine Semenyo, comprado en el mercado invernal de 2023, y que comenzó con seis goles y tres asistencias, pero desde hace siete jornadas no ha participado en un solo gol.

El ghanés, pretendido por varios equipos europeos, no está pasando por su mejor momento, y en paralelo, el brasileño Evanilson, otro delantero de referencia, tampoco ha conseguido dar un paso adelante al marcar un gol en el torneo doméstico.

El Bournemouth buscará romper su mala dinámica en un escenario especial, en Old Trafford, donde la temporada pasada logró un histórico 0-3, con el último tanto firmado precisamente por Semenyo.

Pese al bache actual, Iraola sigue siendo una figura profundamente querida por el club y su afición, que valoran el salto competitivo dado desde su llegada y su capacidad para revalorizar jugadores y firmar los mejores registros de la historia reciente de la entidad. EFE

