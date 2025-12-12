Necesidad de puntos por objetivos diferentes

Santander, 12 dic (EFE).- El Bada Huesca y el Bathco BM Torrelavega se medirán mañana, sábado, a las 20.30 horas, con la necesidad de ganar para los oscenses salir de puestos de descenso, mientras que los cántabros quieren seguir en posición europea.

Este partido será el primero en una semana con tres compromisos para los equipos, que servirán para cerrar la primera vuelta y confirmar los cuatro elencos que disputarán la Copa de España.

Los de Jacobo Cuétara llegan al Palacio Municipal de Huesca en una gran dinámica tras conseguir cuatro victorias y un empate en los últimos cinco encuentros, lo que le coloca en tercera posición a tan solo un punto del segundo, el Ciudad de Logroño.

Sin embargo, el técnico naranja es consciente de que viajan a una cancha en la que solo han puntuado el FC Barcelona y el Fraikin BM Granollers, por lo que ha conseguido tres victorias y un empate, es decir, la totalidad de sus siete puntos.

Para este encuentro, Cuétara volverá a contar con todos sus efectivos a efectivos a excepción del cántabro Nicolai Colunga, lesionado de larga duración, según recuerda el club en un comunicado. EFE

