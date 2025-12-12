Espana agencias

Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Betanzos (A Coruña)

A Coruña, 12 dic (EFE).- Un hombre ha muerto la madrugada de este viernes en un incendio registrado en una vivienda de Betanzos (A Coruña), según ha informado el servicio de emergencias 112 Galicia.

La alerta en el 112 se recibió unos diez minutos antes de las 6:00 horas, cuando una persona informó de que olía a quemado y había escuchado a una persona pedir ayuda en la calle Cruz Verde.

Entonces se dio aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Betanzos, la Guardia Civil, la Policía Local y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

Los servicios de emergencia desplazados al lugar indicaron que el hombre había fallecido, sin que nada pudieran hacer por salvar su vida.

Los bomberos, después de sofocar el incendio, han explicado que podría haberse originado en una estufa.

El fuego ha afectado a un colchón y a una mesa. EFE

EFE

