Morant dice que el PSOE practica el "yo sí te creo" cuando hay una denuncia por acoso

Elche (Alicante), 12 dic (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afirmado este viernes que el PSOE "practica el 'yo sí te creo'" y actúa en consecuencia de forma "inmediata" cuando hay una denuncia de una víctima de acoso sexual.

En declaraciones a los periodistas tras una reunión con portavoces y diputados de la comarca del Vinalopó para analizar la situación del hospital de Elche-Vinalopó, gestionado por Ribera Salud, Morant ha señalado que el caso de Francisco Salazar se conoció poco antes de un Comité Federal y que "en horas" éste había sido apartado de la dirección del partido y se había anunciado que no seguiría en su puesto de trabajo.

"¿Qué más se puede pedir?", se ha preguntado la ministra, quien ha sostenido que "en el momento en el que se registra una denuncia anónima y sin hacer ninguna comprobación, se le da credibilidad" como ocurrió con Salazar. También ha dicho que se ha actuado en el caso del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, con su acta y cargo en la institución provincial.

"Me siento muy reconfortada por la reacción de mi partido", ha asegurado Morant, quien ha añadido que es cierto que "tenemos cosas que aprender, seguro", aunque ha recordado que quien ha traducido en leyes las demandas del movimiento feminista desde hace años ha sido el PSOE.

En todo caso y tras repetir que el partido actúa de forma "inmediata y muy contundente", ha admitido que dentro del partido se hace "un trabajo interno para mejorar el protocolo dentro de la organización" porque "el PSOE tiene tolerancia cero".

En cuanto a los últimos casos de corrupción, ha señalado que los afectados han recibido la respuesta "contundente" del partido con la expulsión y ha proseguido que el PSOE como organización "no puede hacer mucho más".

Según Morant, de los últimos casos conocidos no se extrae que haya habido financiación irregular del partido, como "sí ocurrió con la Gürtel". En este sentido, ha indicado que "el PP trabaja en una sede pagada con dinero B" y "repartía sobres desde M.Rajoy" a "muchos otros altos cargos".

Ha contrapuesto esta situación con lo que ocurre en el PSOE, donde ha dicho que ella contribuye "a la financiación del partido como cargo", lo que constituye "una grandísima diferencia", así como la colaboración de los socialistas con la Guardia Civil y la Justicia porque "cuando entró Leire Díez con un pendrive, el PSOE lo entregó a la Justicia" mientras que cuando los agentes llegaron a Génova hallaron "un ordenador destruido a martillazos". EFE

Yolanda Díaz le exige a Sánchez “un cambio profundo” en el Gobierno: “Así no puede seguir. Es insoportable la corrupción, los puteros”

Elecciones anticipadas en Aragón: Jorge Azcón convoca el 8 de febrero al no llegar a un acuerdo con Vox para los presupuestos

El PSOE mantiene la distancia con el PP en el último CIS: pierde un punto de diferencia tras el caso Salazar o la entrada en prisión de Ábalos

El PSOE expedienta a Izquierdo por las informaciones de acoso sexual y cierra la puerta a Salazar: el partido defiende su actuación con “contundencia”

Pedro Sánchez, Persona del Año para la revista ‘L’Espresso’ por ser “un líder capaz y referente de otra política”

Este es el precio de la luz en España para este sábado

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

El índice del INE para la revisión de los contratos de alquiler escala en noviembre hasta el 2,29%, el dato más alto desde su creación

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo