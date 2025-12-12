Espana agencias

Michel, tras la remontada del Girona en Anoeta: "Necesitábamos una victoria así"

Guardar

San Sebastián, 12 dic (EFE).- Michel Sánchez, entrenador del Girona, ha indicado que necesitaban "una victoria así” tras la remontada de su equipo este viernes en Anoeta con un doblete de Tsygankov (1-2).

“Es una victoria muy importante para nosotros, y estoy muy feliz por los jugadores”, ha indicado el técnico madrileño. El Girona empezó perdiendo el partido con un gol de Gonçalo Guedes a los 34 minutos de partido, pero su equipó sacó “casta” para remontar y llevarse los tres puntos. “Es muy difícil darle la vuelta al marcador, y esta victoria vale mucho para nosotros”.

Sobre el héroe de la noche, el ucraniano Tsygankov, ha indicado que “es un jugador que tiene mucho talento”. También ha comentado que para él el jugador “más importante del equipo” es Arnau Martínez, por cómo juega “en ataque y en defensa”. “Es un jugador diferencial”, ha indicado.

Con esta victoria, los catalanes salen de la zona roja de la tabla y afrontarán con “más tranquilidad” el último encuentro del año ante el Atlético de Madrid en Montilivi. “Jugamos bien, pero estando en zona de descenso es complicado arriesgar con balón”, ha añadido.

A pesar de la victoria, Michel tiene claro que el equipo tiene que “mejorar” en “varios aspectos” del juego para seguir embolsando puntos y escalar en la clasificación.

Vanat fue sustituído al descanso por “problemas gástricos”, tal y como ha confirmado el entrenador. Por su parte, Ounahi ha disputado su último partido antes de marcharse a la Copa África con Marruecos, y Michel ha confesado que es un futbolista “con un talento único”. EFE

asr/sab

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El empresario Juan Carlos Barrabés defiende en el Senado haber actuado con "absoluta regularidad" en sus empresas

Acusado en la investigación judicial que afecta a Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés niega cualquier nexo profesional con Koldo García, rehúsa responder preguntas en el Senado y subraya la transparencia de sus sociedades, según su testimonio

El empresario Juan Carlos Barrabés

El Supremo envía a juicio a Ábalos y Koldo y les mantiene en prisión por la presunta trama de mascarillas

El tribunal de mayor rango desestima los recursos para liberar a los principales procesados en el caso sobre presuntas anomalías en la compra de material sanitario, avalando la decisión de mantener la prisión preventiva por riesgo de fuga y gravedad del caso

El Supremo envía a juicio

La UCO realiza registros en empresas vinculadas a Servinabar y realiza una tercera detención en la trama Leire

El juez Antonio Piña tomará en las próximas horas una decisión clave sobre la situación legal de los últimos arrestados en el caso, que investiga irregularidades en adjudicación de contratos estatales vinculadas a una firma bajo sospecha

La UCO realiza registros en

El Congreso abrirá mañana sus puertas a los ciudadanos y festejará los 40 años de la entrada en la UE con una exposición

Los visitantes podrán explorar por primera vez archivos originales y documentos nunca antes mostrados que narran la transformación institucional de España tras su integración europea, acceder a áreas emblemáticas y descubrir hitos desconocidos del Parlamento durante las Jornadas de Puertas Abiertas

El Congreso abrirá mañana sus

La Guardia Civil realiza registros en empresas vinculadas a Servinabar en la investigación por la que fue detenida Leire

Agentes revisan oficinas en varias ciudades para obtener material probatorio sobre supuesta corrupción en adjudicaciones estatales vinculadas a Servinabar, presidida por Santos Cerdán, según orden de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, reporta Europa Press

La Guardia Civil realiza registros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Siberia Extremeña protagonista por

La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

Nueva denuncia de acoso sexual (y también laboral) en el PSOE contra el alcalde de Almussafes: el ‘Me too’ continúa

La Justicia rechaza el recurso de dos venezolanos que reclamaban la nacionalidad española por origen sefardí: “No basta con pertenecer a una familia de apellido frecuente en España”

Este es el momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir, según un estudio

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sebastián Ramírez, abogado: “A partir de 2026 todos los patinetes eléctricos tendrán que estar registrados y tener seguro”

La Unión Europea bloquea indefinidamente 210.000 millones de euros rusos con los que podría financiar la reparación de Ucrania

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

DEPORTES

Rafa Nadal pasa por quirófano:

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”