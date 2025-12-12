Michel, tras la remontada del Girona en Anoeta: "Necesitábamos una victoria así"

San Sebastián, 12 dic (EFE).- Michel Sánchez, entrenador del Girona, ha indicado que necesitaban "una victoria así” tras la remontada de su equipo este viernes en Anoeta con un doblete de Tsygankov (1-2).

“Es una victoria muy importante para nosotros, y estoy muy feliz por los jugadores”, ha indicado el técnico madrileño. El Girona empezó perdiendo el partido con un gol de Gonçalo Guedes a los 34 minutos de partido, pero su equipó sacó “casta” para remontar y llevarse los tres puntos. “Es muy difícil darle la vuelta al marcador, y esta victoria vale mucho para nosotros”.

Sobre el héroe de la noche, el ucraniano Tsygankov, ha indicado que “es un jugador que tiene mucho talento”. También ha comentado que para él el jugador “más importante del equipo” es Arnau Martínez, por cómo juega “en ataque y en defensa”. “Es un jugador diferencial”, ha indicado.

Con esta victoria, los catalanes salen de la zona roja de la tabla y afrontarán con “más tranquilidad” el último encuentro del año ante el Atlético de Madrid en Montilivi. “Jugamos bien, pero estando en zona de descenso es complicado arriesgar con balón”, ha añadido.

A pesar de la victoria, Michel tiene claro que el equipo tiene que “mejorar” en “varios aspectos” del juego para seguir embolsando puntos y escalar en la clasificación.

Vanat fue sustituído al descanso por “problemas gástricos”, tal y como ha confirmado el entrenador. Por su parte, Ounahi ha disputado su último partido antes de marcharse a la Copa África con Marruecos, y Michel ha confesado que es un futbolista “con un talento único”. EFE

