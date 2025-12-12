Mendizorroza, con todo vendido para recibir al Real Madrid

Vitoria, 12 dic (EFE).- Las taquillas del estadio de Mendizorroza colgaron este viernes el cartel de “No hay entradas” para el partido del domingo ante el Real Madrid.

Será el primer lleno de la presente temporada en un estadio que registra una de las mayores cuotas de asistencia del campeonato, con una media cercana a los 17.500 espectadores por partido sobre los aproximadamente 19.400 asientos del coliseo vitoriano.

Además, el Alavés mantiene activa hasta el mismo día de partido la opción de liberación de abonos para este partido por parte de los socios.

Esta iniciativa permite a los abonados que no puedan asistir al partido ceder temporalmente su localidad y obtener un beneficio económico por ello en caso de que otro aficionado la adquiera. EFE

