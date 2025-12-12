Médicos del Mundo avisa que la ayuda oficial al desarrollo en la OCDE ha caído casi un 7 %

Madrid, 12 dic (EFE).- La ayuda oficial al desarrollo de los países representados en el comité de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que atiende a la cooperación internacional se ha recortado un 6,9 por ciento, según Médicos del Mundo y Medicusmundi.

En un informe que han elaborado sobre el estado de la acción humanitaria y la salud global en 2024 y que han hecho público este viernes, han constatado además que los fondos destinados específicamente a salud y acción humanitaria han sufrido recortes significativos.

Este "deterioro" de la financiación internacional, que se registra en un escenario marcado por un aumento de la inestabilidad geopolítica y el debilitamiento de del sistema multilateral, amenaza -según advierte el estudio- la capacidad de los sistemas sanitarios para responder a conflictos prolongados, emergencias climáticas y brotes epidémicos.

Ante este panorama, las ONG urgen a avanzar hacia un nuevo marco de gobernanza global y a reformar profundamente el sistema de cooperación internacional para responder "de manera efectiva" a desafíos como la desigualdad, crisis climáticas y sanitarias así como el retroceso de los derechos humanos.

Y proponen, entre otras cosas, blindar la financiación sanitaria dentro de la ayuda oficial al desarrollo, reforzar la acción humanitaria, impulsar la corresponsabilidad internacional y asegurar una representación "más equitativa" de los países del sur global. EFE