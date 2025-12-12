Espana agencias

Manolo González: "El Getafe no es un bloque defensivo"

Guardar

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 12 dic (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, afirmó este viernes que el Getafe, su rival de este sábado en LaLiga, "no es un bloque defensivo" y lamentó que se tiene tendencia a "encasillar a los equipos".

González, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, apuntó que el Getafe "defiende con la línea bastante alta, es de los que la tiran más alta de LaLiga, genera ocasiones y tiene gol".

"Es un gran equipo y tiene un gran entrenador (José Bordalás) que viene haciendo las cosas muy bien desde hace muchos años", apostilló.

La baja del centrocampista Luis Milla por sanción no cambiará, según el entrenador blanquiazul, ni su planteamiento ni el del cuadro madrileño: "No dependen de él para jugar de una forma u otra. Tienen una identidad muy clara".

Además, González criticó la expulsión al futbolista azulón en el anterior partido contra el Villarreal. "Si un jugador de Primera tiene un jugador a un metro y le chuta el balón a la cara, la roja debe ser para que el chuta ese balón. Sólo haces eso voluntariamente para lesionar a un rival", dijo.

En cuanto a la dinámica del Espanyol, con tres victorias seguidas, González señaló que lo más importante es "ganar", más allá de lograr el cuarto triunfo consecutivo.

"Siempre te refuerza y te ayuda y hacerlo de forma seguida, mucho más. A todo el mundo le está constando conseguir victorias", comentó.

Preguntado por el árbitro, Gil Manzano, con una cuestionada actuación en el Valencia-Espanyol de mayo 2023, un partido en el que se consumó el descenso del cuadro catalán a Segunda, el técnico se mostró sorprendido por la designación: "Es lógico que a la afición no le guste, es perfectamente normal. No hacía falta".

González añadió que él confía "en la buena fe de los árbitros" y apuntó que considera su trabajo complicado, aunque insistió en que hay situaciones que son "evitables". EFE

dpb/gmh/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Prisión para el detenido por matar a su pareja en Riudecanyes (Tarragona) en septiembre

Infobae

La marisma de Doñana, más inundada que hace un año pese a registrar menos lluvias

Infobae

El sábado, inestabilidad con lluvias en Canarias, sur peninsular y área mediterránea

Infobae

El PSOE recalca que Leire Díez "no es militante" y muestra su respeto por el trabajo de la Guardia Civil y la justicia

Tras el arresto de Leire Díez por supuestas irregularidades en contrataciones públicas de la SEPI, la dirección socialista reitera que ya no pertenece a su estructura, respalda la labor policial e insiste en respeto total al proceso judicial

El PSOE recalca que Leire

Vox tilda al PSOE de "partido de corruptos" tras la detención de Leire Díez y pide al PP presentar una moción de censura

La investigación sobre presuntas irregularidades en la SEPI y la detención de Leire Díez intensifican la pugna parlamentaria, mientras la oposición exige controles reforzados y el Partido Popular rechaza apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez

Vox tilda al PSOE de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este es el momento de

Este es el momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir, según un estudio

Las encuestas sobre las autonómicas del 21D en Extremadura: el PP sigue siendo el más votado, Vox da un salto, el PSOE se desploma y Podemos crece, pero poco

María Corina Machado critica al Gobierno de Sánchez por no apoyar a los venezolanos: “La historia juzgará lo que ha faltado”

La jueza de la DANA cita a Feijóo para que explique como fue su comunicación con Mazón

Yolanda Díaz le exige a Sánchez “un cambio profundo” en el Gobierno: “Así no puede seguir. Es insoportable la corrupción, los puteros”

ECONOMÍA

José Elías, empresario, sobre la

José Elías, empresario, sobre la Lotería de Navidad: “Es el engaño del siglo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Ricardo Gil, hostelero, manda un mensaje al resto de empresarios: “Cumplir el convenio no es suficiente, todos los empleados necesitan un poco más”

Le ofrecen un empleo, deja su trabajo fijo y la despiden antes de empezar a trabajar: el juez condena a la empresa a indemnizarla con 12.000 €

“Cada día dos personas mueren por ganarse la vida”: 624 trabajadores fallecieron en accidentes laborales en los diez primeros meses del año

DEPORTES

Garbiñe Muguruza y la “batalla

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo