Manolo González: "El Getafe no es un bloque defensivo"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 12 dic (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, afirmó este viernes que el Getafe, su rival de este sábado en LaLiga, "no es un bloque defensivo" y lamentó que se tiene tendencia a "encasillar a los equipos".

González, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, apuntó que el Getafe "defiende con la línea bastante alta, es de los que la tiran más alta de LaLiga, genera ocasiones y tiene gol".

"Es un gran equipo y tiene un gran entrenador (José Bordalás) que viene haciendo las cosas muy bien desde hace muchos años", apostilló.

La baja del centrocampista Luis Milla por sanción no cambiará, según el entrenador blanquiazul, ni su planteamiento ni el del cuadro madrileño: "No dependen de él para jugar de una forma u otra. Tienen una identidad muy clara".

Además, González criticó la expulsión al futbolista azulón en el anterior partido contra el Villarreal. "Si un jugador de Primera tiene un jugador a un metro y le chuta el balón a la cara, la roja debe ser para que el chuta ese balón. Sólo haces eso voluntariamente para lesionar a un rival", dijo.

En cuanto a la dinámica del Espanyol, con tres victorias seguidas, González señaló que lo más importante es "ganar", más allá de lograr el cuarto triunfo consecutivo.

"Siempre te refuerza y te ayuda y hacerlo de forma seguida, mucho más. A todo el mundo le está constando conseguir victorias", comentó.

Preguntado por el árbitro, Gil Manzano, con una cuestionada actuación en el Valencia-Espanyol de mayo 2023, un partido en el que se consumó el descenso del cuadro catalán a Segunda, el técnico se mostró sorprendido por la designación: "Es lógico que a la afición no le guste, es perfectamente normal. No hacía falta".

González añadió que él confía "en la buena fe de los árbitros" y apuntó que considera su trabajo complicado, aunque insistió en que hay situaciones que son "evitables". EFE

