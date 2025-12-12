Lucas Eguibar y Álvaro Romero superan la clasificación en Cervinia

Redacción deportes, 12 dic (EFE).- Los españoles Lucas Eguibar y Álvaro Romero han superado la clasificación de la prueba de la Copa del Mundo de snowboard cross de Cervinia (Italia), con lo que este sábado disputarán las eliminatorias.

Eguibar, ganador de la Copa del Mundo 2015 y oro mundial en 2021 de boardercross de snowboard, logró el pase al ser noveno en la primera manga a 0.58 del mejor crono marcado por el francés Jonas Chollet (29.37), que precedió a su compatriota Merlin Surget (+0.32) y al italiano Omar Visintin (+0.51).

Por su parte, Álvaro Romero no pudo en la primera bajada, en la que acabó el 22 a 1.21 de Chollet, pero en la segunda fue noveno con 50.95, lo que le otorgó el acceso a las rondas eliminatorias. EFE