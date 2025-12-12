Espana agencias

Los tasadores hipotecarios secundarán una huelga a partir del lunes por un acuerdo marco

Guardar

Madrid, 12 dic (EFECOM).- La Asociación Española de Tasadores Hipotecarios (AETH) ha convocado una huelga del sector en todo el país a partir del próximo lunes para reclamar un acuerdo marco que ponga fin a la caída de sus honorarios y permita estabilidad en su situación ante el crecimiento de los 'falsos autónomos'.

Bajo el lema 'Sin tasación no hay hipoteca', la asociación ha criticado en un comunicado el deterioro de las condiciones profesionales y económicas "que afectan directamente al funcionamiento del mercado inmobiliario y financiero", y por ello inician una "semana de reflexión" hasta el viernes 19.

La AETH ha asegurado que los tasadores acumulan más de quince años con una caída de sus emolumentos, "mientras las cuentas de resultados de las entidades financieras y de las sociedades de tasación engordan".

La asociación ha censurado la "degradación imparable del sector" ante el monopolio de las entidades financieras y la irrupción de los fondos de inversión en el capital social de las sociedades de tasación.

Por ello reclaman un cambio radical en el trato al profesional autónomo y piden a los trabajadores "no regalar" el trabajo y unirse a estas reivindicaciones.

La asociación incide en que las tarifas actuales "apenas cubren la mitad de los costes" y se quejan de las "comisiones ocultas" de los intermediarios, lo que agrava la situación económica de los trabajadores.

También se ha unido a estas reclamaciones el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), que en un comunicado ha incidido en que se está produciendo "una infravaloración de los servicios profesionales y un abuso de poder por parte de las Sociedades de Tasación". EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Juan Antonio Sánchez Corchero será el consejero propuesto por la SEPI en Talgo

Infobae

Sánchez condena el ataque en Sidney y pide trabajar contra antisemitismo y terrorismo

Infobae

Gamarra ve cinismo en los socios de Sánchez que lo critican porque "lo están manteniendo"

Gamarra ve cinismo en los

La electromovilidad española pide a Bruselas que mantenga metas de CO2 para 2035 en coches

Infobae

Fúnez insiste en que Sánchez dé explicaciones: "No tiene sentido que esté escondido y liderando un Gobierno a la fuga"

Fúnez insiste en que Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miguel Ángel Gallardo, el candidato

Miguel Ángel Gallardo, el candidato del PSOE en las elecciones de Extremadura que se sentará en el banquillo de los acusados junto al hermano de Sánchez en 2026

Un alcalde de Valladolid se da de baja del PSOE por los casos de corrupción y acoso sexual: “Hasta aquí, ya basta”

Un juez rechaza expulsar de España a un migrante sin sello en el pasaporte y con antecedentes por robo: multa de 501 euros y orden de salida voluntaria

¿Qué investiga la UCO en el nuevo ‘caso Leire Díez’? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella

La Justicia rechaza una indemnización a una profesora que sufrió la torsión de varios dedos mientras separaba a dos alumnos que estaban peleando

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 15 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

DEPORTES

Ilia Topuria desvela cuál será

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”