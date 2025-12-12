Los tasadores hipotecarios secundarán una huelga a partir del lunes por un acuerdo marco

Madrid, 12 dic (EFECOM).- La Asociación Española de Tasadores Hipotecarios (AETH) ha convocado una huelga del sector en todo el país a partir del próximo lunes para reclamar un acuerdo marco que ponga fin a la caída de sus honorarios y permita estabilidad en su situación ante el crecimiento de los 'falsos autónomos'.

Bajo el lema 'Sin tasación no hay hipoteca', la asociación ha criticado en un comunicado el deterioro de las condiciones profesionales y económicas "que afectan directamente al funcionamiento del mercado inmobiliario y financiero", y por ello inician una "semana de reflexión" hasta el viernes 19.

La AETH ha asegurado que los tasadores acumulan más de quince años con una caída de sus emolumentos, "mientras las cuentas de resultados de las entidades financieras y de las sociedades de tasación engordan".

La asociación ha censurado la "degradación imparable del sector" ante el monopolio de las entidades financieras y la irrupción de los fondos de inversión en el capital social de las sociedades de tasación.

Por ello reclaman un cambio radical en el trato al profesional autónomo y piden a los trabajadores "no regalar" el trabajo y unirse a estas reivindicaciones.

La asociación incide en que las tarifas actuales "apenas cubren la mitad de los costes" y se quejan de las "comisiones ocultas" de los intermediarios, lo que agrava la situación económica de los trabajadores.

También se ha unido a estas reclamaciones el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), que en un comunicado ha incidido en que se está produciendo "una infravaloración de los servicios profesionales y un abuso de poder por parte de las Sociedades de Tasación". EFECOM