Los precios subieron en noviembre en todas las comunidades salvo Baleares y Andalucía

Madrid, 12 dic (EFECOM).- Los precios subieron en noviembre en tasa mensual en 15 de las 17 comunidades autónomas, en mayor medida en Murcia (0,6 %) y en Castilla y León, Extremadura y Galicia (0,4 % en las tres), mientras que únicamente bajaron en Baleares (-0,1 %) y permanecieron estables en Andalucía (0,0 %).

Según los datos del índice de precios de consumo (IPC) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la subida mensual de los precios fue del 0,3 % en Cantabria y Cataluña, del 0,2 %, igual que la media nacional, en Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja y del 0,1 % en Asturias y Madrid.

En tasa anual, el índice de precios de consumo (IPC) crece por encima del resto en Madrid (3,7 %), seguida de la Comunidad Valenciana (3,4 %), Baleares, Extremadura y País Vasco (3,2 % en las tres) y Aragón y Castilla y León (3,1 % en ambas).

Igual que la media (3,0 %) sube en Asturias, Cantabria y Navarra y por debajo del conjunto del país en Andalucía (2,9 %), Galicia (2,8 %), Castilla-La Mancha (2,7 %), Cataluña (2,6 %), Murcia (2,5 %), La Rioja (2,4 %) y Canarias (2,3 %).

Por provincias, la mayor subida mensual correspondió a Salamanca (1,0 %), por delante de Cáceres (0,7 %) y Lugo (0,6 %), igual que Murcia, mientras que registraron descensos de los precios Córdoba (-0,2 %) y Guadalajara y Granada, además de Baleares (-0,1 %).

En los últimos 12 meses la mayor subida se la apuntan Salamanca y Castellón/Castelló (3,7 %, igual que Madrid) y la menor las dos provincias canarias, Santa Cruz de Tenerife (2,2 %) y Las Palmas (2,3 %), junto a Teruel (también 2,3 %).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades, ciudades autónomas y provincias, la tasa de inflación del pasado mes de noviembre, la acumulada en los 11 primeros meses del año y la anual, según los datos publicados este viernes por el INE:

MENSUAL

ACUMULADA

ANUAL

ANDALUCÍA

0,0

2,5

2,9

ALMERÍA

0,1

2,3

2,9

CÁDIZ

0,0

2,4

2,9

CÓRDOBA

-0,2

2,4

2,7

GRANADA

-0,1

2,2

2,8

HUELVA

0,0

2,3

3,0

JAÉN

0,1

2,2

2,6

MÁLAGA

0,0

2,8

3,2

SEVILLA

0,0

2,6

3,0

ARAGÓN

0,2

2,6

3,1

HUESCA

0,2

2,5

2,8

TERUEL

0,3

1,7

2,3

ZARAGOZA

0,2

2,8

3,3

ASTURIAS

0,1

2,4

3,0

BALEARES

-0,1

2,7

3,2

CANARIAS

0,2

2,1

2,3

PALMAS, LAS

0,0

2,3

2,3

SANTA CRUZ DE TENERIFE

0,3

1,9

2,2

CANTABRIA

0,3

2,5

3,0

CASTILLA Y LEÓN

0,4

2,6

3,1

ÁVILA

0,3

2,4

2,9

BURGOS

0,4

2,4

2,9

LEÓN

0,4

2,4

2,8

PALENCIA

0,3

2,4

2,9

SALAMANCA

1,0

3,1

3,7

SEGOVIA

0,3

2,3

2,9

SORIA

0,1

2,8

3,3

VALLADOLID

0,4

2,7

3,2

ZAMORA

0,4

2,2

2,9

CASTILLA-LA MANCHA

0,2

2,2

2,7

ALBACETE

0,3

2,0

2,5

CIUDAD REAL

0,2

2,2

2,6

CUENCA

0,2

2,2

2,5

GUADALAJARA

-0,1

2,5

3,1

TOLEDO

0,2

2,4

3,0

CATALUÑA

0,3

2,2

2,6

BARCELONA

0,3

2,1

2,6

GIRONA

0,3

2,1

2,5

LLEIDA

0,3

2,5

2,5

TARRAGONA

0,0

2,5

2,8

C. VALENCIANA

0,2

3,0

3,4

ALICANTE/ALACANT

0,4

3,1

3,3

CASTELLÓN/CASTELLÓ

0,3

3,4

3,7

VALENCIA/VALÈNCIA

0,1

2,9

3,3

EXTREMADURA

0,4

2,7

3,2

BADAJOZ

0,3

2,9

3,3

CÁCERES

0,7

2,5

3,0

GALICIA

0,4

2,4

2,8

CORUÑA, A

0,4

2,4

2,8

LUGO

0,6

2,6

3,3

OURENSE

0,1

2,4

2,8

PONTEVEDRA

0,5

2,4

2,7

MADRID

0,1

3,2

3,7

MURCIA

0,6

2,1

2,5

NAVARRA

0,2

2,4

3,0

PAÍS VASCO

0,2

2,6

3,2

ARABA/ÁLAVA

0,2

2,7

3,3

BIZKAIA

0,3

2,7

3,4

GIPUZKOA

0,0

2,5

2,9

RIOJA, LA

0,2

2,0

2,4

CEUTA

0,1

2,8

3,5

MELILLA

0,2

2,4

2,8

NACIONAL

0,2

2,6

3,0

