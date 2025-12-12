Espana agencias

Los precios subieron en noviembre en todas las comunidades salvo Baleares y Andalucía

Guardar

Madrid, 12 dic (EFECOM).- Los precios subieron en noviembre en tasa mensual en 15 de las 17 comunidades autónomas, en mayor medida en Murcia (0,6 %) y en Castilla y León, Extremadura y Galicia (0,4 % en las tres), mientras que únicamente bajaron en Baleares (-0,1 %) y permanecieron estables en Andalucía (0,0 %).

Según los datos del índice de precios de consumo (IPC) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la subida mensual de los precios fue del 0,3 % en Cantabria y Cataluña, del 0,2 %, igual que la media nacional, en Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja y del 0,1 % en Asturias y Madrid.

En tasa anual, el índice de precios de consumo (IPC) crece por encima del resto en Madrid (3,7 %), seguida de la Comunidad Valenciana (3,4 %), Baleares, Extremadura y País Vasco (3,2 % en las tres) y Aragón y Castilla y León (3,1 % en ambas).

Igual que la media (3,0 %) sube en Asturias, Cantabria y Navarra y por debajo del conjunto del país en Andalucía (2,9 %), Galicia (2,8 %), Castilla-La Mancha (2,7 %), Cataluña (2,6 %), Murcia (2,5 %), La Rioja (2,4 %) y Canarias (2,3 %).

Por provincias, la mayor subida mensual correspondió a Salamanca (1,0 %), por delante de Cáceres (0,7 %) y Lugo (0,6 %), igual que Murcia, mientras que registraron descensos de los precios Córdoba (-0,2 %) y Guadalajara y Granada, además de Baleares (-0,1 %).

En los últimos 12 meses la mayor subida se la apuntan Salamanca y Castellón/Castelló (3,7 %, igual que Madrid) y la menor las dos provincias canarias, Santa Cruz de Tenerife (2,2 %) y Las Palmas (2,3 %), junto a Teruel (también 2,3 %).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades, ciudades autónomas y provincias, la tasa de inflación del pasado mes de noviembre, la acumulada en los 11 primeros meses del año y la anual, según los datos publicados este viernes por el INE:

MENSUAL

ACUMULADA

ANUAL

ANDALUCÍA

0,0

2,5

2,9

ALMERÍA

0,1

2,3

2,9

CÁDIZ

0,0

2,4

2,9

CÓRDOBA

-0,2

2,4

2,7

GRANADA

-0,1

2,2

2,8

HUELVA

0,0

2,3

3,0

JAÉN

0,1

2,2

2,6

MÁLAGA

0,0

2,8

3,2

SEVILLA

0,0

2,6

3,0

ARAGÓN

0,2

2,6

3,1

HUESCA

0,2

2,5

2,8

TERUEL

0,3

1,7

2,3

ZARAGOZA

0,2

2,8

3,3

ASTURIAS

0,1

2,4

3,0

BALEARES

-0,1

2,7

3,2

CANARIAS

0,2

2,1

2,3

PALMAS, LAS

0,0

2,3

2,3

SANTA CRUZ DE TENERIFE

0,3

1,9

2,2

CANTABRIA

0,3

2,5

3,0

CASTILLA Y LEÓN

0,4

2,6

3,1

ÁVILA

0,3

2,4

2,9

BURGOS

0,4

2,4

2,9

LEÓN

0,4

2,4

2,8

PALENCIA

0,3

2,4

2,9

SALAMANCA

1,0

3,1

3,7

SEGOVIA

0,3

2,3

2,9

SORIA

0,1

2,8

3,3

VALLADOLID

0,4

2,7

3,2

ZAMORA

0,4

2,2

2,9

CASTILLA-LA MANCHA

0,2

2,2

2,7

ALBACETE

0,3

2,0

2,5

CIUDAD REAL

0,2

2,2

2,6

CUENCA

0,2

2,2

2,5

GUADALAJARA

-0,1

2,5

3,1

TOLEDO

0,2

2,4

3,0

CATALUÑA

0,3

2,2

2,6

BARCELONA

0,3

2,1

2,6

GIRONA

0,3

2,1

2,5

LLEIDA

0,3

2,5

2,5

TARRAGONA

0,0

2,5

2,8

C. VALENCIANA

0,2

3,0

3,4

ALICANTE/ALACANT

0,4

3,1

3,3

CASTELLÓN/CASTELLÓ

0,3

3,4

3,7

VALENCIA/VALÈNCIA

0,1

2,9

3,3

EXTREMADURA

0,4

2,7

3,2

BADAJOZ

0,3

2,9

3,3

CÁCERES

0,7

2,5

3,0

GALICIA

0,4

2,4

2,8

CORUÑA, A

0,4

2,4

2,8

LUGO

0,6

2,6

3,3

OURENSE

0,1

2,4

2,8

PONTEVEDRA

0,5

2,4

2,7

MADRID

0,1

3,2

3,7

MURCIA

0,6

2,1

2,5

NAVARRA

0,2

2,4

3,0

PAÍS VASCO

0,2

2,6

3,2

ARABA/ÁLAVA

0,2

2,7

3,3

BIZKAIA

0,3

2,7

3,4

GIPUZKOA

0,0

2,5

2,9

RIOJA, LA

0,2

2,0

2,4

CEUTA

0,1

2,8

3,5

MELILLA

0,2

2,4

2,8

NACIONAL

0,2

2,6

3,0

EFE

esv/mcm/jlm

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La nueva narrativa de la Liga U

Infobae

Lando Norris, un campeón discreto, pero al alza

Infobae

Digitales urge integrar ciberseguridad y ética en la implantación de la IA en las empresas

Infobae

El BEI presta 30 millones de euros a la firma española de defensa Oesía para investigación

Infobae

Competencia autoriza a Atrys la venta de la división de riesgos laborales a Echevarne

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP repite en Aragón

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

ECONOMÍA

De héroes en verano a

De héroes en verano a olvidados el resto del año: la precariedad laboral de los bomberos forestales tras la temporada de incendios

La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas