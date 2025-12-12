Espana agencias

Leire Iglesias pasa a ser presidenta de la recién bautizada empresa pública Casa 47

Guardar

Madrid, 12 dic (EFECOM).- Leire Iglesias, hasta ahora directora general de la entidad pública de suelo Sepes, ha cesado de este puesto y ha sido nombrada presidenta de la recién bautizada Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda puesta en marcha por el Gobierno.

Según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), este nombramiento se ha hecho a propuesta de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y previa deliberación del Consejo de Ministros.

La nueva empresa, que se presentó oficialmente el jueves pasado, nace de la transformación de Sepes y pasa a actuar como una entidad estatal de vivienda, asumiendo la urbanización, construcción y gestión del parque público de vivienda estatal.

Los contratos de alquiler que firme Casa 47 podrán tener una duración de hasta 75 años, con prórrogas continuas siempre que se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso a la vivienda (una primera fase con un contrato de 14 años y una segunda con prórrogas automáticas de 7 años).

El precio se fijará en base a criterios de asequibilidad y tendrá un tope por comunidades autónomas de forma que ningún alquiler pueda sobrepasar el 30 % de la renta media del territorio.

En 2026 se habilitará un portal online en el que se podrán consultar las promociones disponibles, los requisitos y formalizar las solicitudes de vivienda.

La cartera de esta nueva empresa se nutre de la construcción propia y de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior; o de Sareb, que traspasará 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas.

Ante de navidad, Casa 47 publicará una convocatoria piloto con 171 viviendas en alquiler asequible ubicadas en Vigo, en la zona afectada por la Dana en Valencia y en Mieres (Asturias).

La ministra de Vivienda ya anunció que Casa 47 lanzará en breve una oferta de compra de 100 millones de euros para elevar el parque público de vivienda en España. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Feijóo ataca a Sánchez con el 'caso Salazar' y el presidente presume de apoyar a las mujeres ante el "acoso laboral"

El debate en el Congreso intensifica la presión sobre el Ejecutivo ante las críticas por la gestión de denuncias contra miembros socialistas, mientras Sánchez defiende sus políticas para proteger la igualdad y acusa al PP de inacción ante el acoso

Feijóo ataca a Sánchez con

Urtasun reclama al PSOE que actúe con "contundencia" ante los presuntos casos de acoso sexual en sus filas

El ministro de Cultura pide a los partidos revisar sus normas internas tras las denuncias en el PSOE, remarcando la urgencia de acompañar y proteger a las víctimas y evitar la revictimización, según declaraciones recogidas por Cuatro

Urtasun reclama al PSOE que

Feijóo ataca a Sánchez con 'caso Salazar' y el presidente presume de apoyar a las mujeres ante el "acoso laboral"

Un tercio de trabajadoras declara haber sufrido conductas inapropiadas en el empleo, según el Ministerio de Igualdad, en un contexto parlamentario de fuerte confrontación entre Ejecutivo y principales partidos sobre la eficacia de mecanismos públicos contra el abuso profesional

Feijóo ataca a Sánchez con

El estreno de 'Dímelo Bajito' continúa el idilio entre Mercedes Ron y Prime Video

Infobae

Rufián pregunta a Pedro Sánchez "de qué sirve un país que va como un tiro en lo macro si a la gente no le llega"

El portavoz de ERC reclamó soluciones inmediatas al aumento de precios y propuso una red pública para garantizar el acceso a productos básicos, mientras el presidente defendió los datos económicos y eludió comprometerse con medidas concretas sobre alimentación

Rufián pregunta a Pedro Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Llegan a España las pastillas

Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia: la Policía realiza la primera incautación de la historia en Madrid

La Justicia española avala el derecho de un salvadoreño a la nacionalidad por origen sefardí

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

El PP encuentra en María Jesús Montero un filón para su ofensiva contra la “corrupción” del Gobierno de Sánchez: “Es el otro nexo”

La cena secreta en un reservado de Madrid donde un empresario canadiense agasajó a sus nueve invitados con vinos que cuestan 200.000 euros

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

El Gobierno multa con 3,6 millones a Alquiler Seguro por cobros indebidos a inquilinos

El IPC se modera al 3% en noviembre y confirma la revalorización del 2,7% de las pensiones en 2026

Pagar con efectivo o con tarjeta: esta es la mejor opción, según un abogado

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”