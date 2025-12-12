Leire Iglesias pasa a ser presidenta de la recién bautizada empresa pública Casa 47

Madrid, 12 dic (EFECOM).- Leire Iglesias, hasta ahora directora general de la entidad pública de suelo Sepes, ha cesado de este puesto y ha sido nombrada presidenta de la recién bautizada Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda puesta en marcha por el Gobierno.

Según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), este nombramiento se ha hecho a propuesta de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y previa deliberación del Consejo de Ministros.

La nueva empresa, que se presentó oficialmente el jueves pasado, nace de la transformación de Sepes y pasa a actuar como una entidad estatal de vivienda, asumiendo la urbanización, construcción y gestión del parque público de vivienda estatal.

Los contratos de alquiler que firme Casa 47 podrán tener una duración de hasta 75 años, con prórrogas continuas siempre que se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso a la vivienda (una primera fase con un contrato de 14 años y una segunda con prórrogas automáticas de 7 años).

El precio se fijará en base a criterios de asequibilidad y tendrá un tope por comunidades autónomas de forma que ningún alquiler pueda sobrepasar el 30 % de la renta media del territorio.

En 2026 se habilitará un portal online en el que se podrán consultar las promociones disponibles, los requisitos y formalizar las solicitudes de vivienda.

La cartera de esta nueva empresa se nutre de la construcción propia y de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior; o de Sareb, que traspasará 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas.

Ante de navidad, Casa 47 publicará una convocatoria piloto con 171 viviendas en alquiler asequible ubicadas en Vigo, en la zona afectada por la Dana en Valencia y en Mieres (Asturias).

La ministra de Vivienda ya anunció que Casa 47 lanzará en breve una oferta de compra de 100 millones de euros para elevar el parque público de vivienda en España. EFECOM