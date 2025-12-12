Espana agencias

Las demandas por despido aumentan un 5,7 % en el tercer trimestre, hasta las 40.762

Madrid, 12 dic (EFECOM).- Las demandas por despido presentadas en los juzgados de lo social aumentaron hasta las 40.762 en el tercer trimestre, un 5,7 % más que en el mismo periodo de 2024, según los datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' muestra que las demandas por despido recuperaron la tendencia alcista registrada desde 2020, tras el pequeño retroceso experimentado en el segundo trimestre, cuando bajaron un 2,2 %.

Por territorios, el mayor número de demandas se concentró en Madrid (7.785), Cataluña (7.757) y Andalucía (6.900); aunque las regiones donde más aumentaron fueron Extremadura (un 32 %), Madrid (18,6 %) y País Vasco (14,3 %).

Las mayores reducciones en el número de demandas se anotaron en La Rioja, donde cayeron un 25,5 %, seguida de Castilla-La Mancha (un 11,7 %) y Aragón (un 11,3 %).

En el tercer trimestre, los juzgados de lo social registraron 27.928 reclamaciones de cantidad, un 2,2 % menos, que fueron especialmente numerosas en Andalucía (5.142), Madrid (4.396) y Cataluña (3.380).

En ese periodo, se presentaron 90 expedientes de regulación de empleo (ERE) en los juzgados de lo mercantil, un 25 % más, la mayoría en Madrid (26) y Cataluña (23). EFECOM

