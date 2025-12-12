Espana agencias

Las bolsas europeas abren al alza tras nuevo récord intradía alcanzado por el Dow Jones

Madrid, 12 dic (EFECOM).- Las bolsas europeas han abierto la sesión de este viernes al alza, con avances en torno al 0,30 %, impulsadas por el cierre ayer del Dow Jones de Industriales de la Bolsa de Nueva York alcanzando un nuevo récord intradía gracias al recorte de tipos por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) el pasado miércoles.

Con el euro plano pero cambiándose por encima de 1,17 dólares, en 1,174, la Bolsa española es la que más sube, el 0,42 %, y alcanza un nuevo récord intradía al situarse por encima de los 16.950 puntos, seguida de Fráncfort, con el 0,37 %; Londres, con el 0,32 %; Milán, con el 0,30 %; y París, con el 0,23 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 0,33 %

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 1,37 % impulsado también por el récord intradía del Dow Jones, y antes de la reunión monetaria del Banco de Japón (BoJ) la próxima semana, mientras el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó un 0,41 %, el parqué de Shenzhen se anotó el 0,84 % y el Hang Seng de Hong Kong, a falta del cierre, sube el 1,67 %.

Los futuros de Wall Street avanzan un comportamiento mixto a esta hora, con subidas del 0,23 % para el Dow Jones, y caídas del 0,18 % para el Nasdaq, que ayer cerró con una bajada del 0,26 %, y del 0,01 % para el S&P 500 tras cerrar ayer con un nuevo récord después de subir un 0,21 %.

En lo que respecta a las materias primas, el oro se aprecia un leve 0,08 % y la onza supera los 4.300 dólares, 4.316,6, mientras que el petróleo registra avances en torno al 0,50 %, después de que ayer la Agencia Internacional de la Energía (AIE) revisara a la baja sus previsiones sobre la oferta de petróleo para este año y el próximo, en parte por el bajón de las exportaciones r, hasta los 61,58 dólares el barril, y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., escala el 0,54 %, hasta los 57,91 dólares.

En el mercado de bonos, la rentabilidad del alemán a diez años sube hasta el 2,855 %; y la del español hasta el 3,299 %.

El bitcóin cede el 0,48 % y se encuentra en 92.436,6 dólares, tras llegar ayer a perder los 90.000 dólares. EFECOM

