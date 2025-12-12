Espana agencias

Lando Norris, un campeón discreto, pero al alza

Guardar

Londres, 12 dic (EFE).- Lando Norris siempre ha tenido los dos elementos más importantes para tener éxito en la Fórmula Uno: talento y dinero. Su padre, multimillonario al gestionar fondos de pensiones, se aseguró que desde los ocho años, cuando empezó a competir en karts, tuviera todos los recursos necesarios para alcanzar su potencial y ahora, con 26 años, es campeón del mundo en la Fórmula Uno.

Además de su padre, hay otro hombre clave en la carrera de Norris y que explica cómo el piloto ha llegado hasta estas cotas: Zak Brown. Cuando Adam Norris quiso visualizar los pasos necesarios para ser el mejor en lo suyo, contactó a Brown, por entonces director en una empresa de marketing, y le pidió que le ayudara a colocar a su hijo. Este hizo lo que pudo y más tarde, cuando comenzó a trabajar en McLaren, no tuvo dudas en quién debía sustituir a Fernando Alonso en la escudería: el joven de 19 años Lando Norris.

Fue una apuesta que costó que diera beneficios, porque en sus primeras cinco temporadas completas en la Fórmula Uno el británico no ganó ninguna carrera, logró solo una pole y apenas se embolsó unos cuantos podios. Pero ese McLaren no daba para más. En 2024, con un coche ya competitivo, llegaron sus cuatro primeros triunfos y en 2025 otros siete triunfos más, suficientes para arrebatar el quinto Mundial consecutivo a Max Verstappen y dar a los británicos su título número 21.

Norris se ha unido al club de los Lewis Hamilton, Jackie Stewart, Jenson Button, Damon Hill, Jim Clark, entre otros, aunque lo ha hecho con la sensación de que si el campeonato se alargara una carrera más seguramente hubiese perdido el título contra Verstappen. Pero eso ya da igual. Su diferencia de dos puntos es suficiente para proclamarle campeón, algo que no podrá quitarle ya nadie.

"Ahora quiero olvidarme un poco de todo. Quiero olvidarme de que corro en la Fórmula Uno. No quiero olvidar lo que he conseguido esta temporada, pero quiero vivir una vida normal aunque sea durante unos días. Jugar al golf, hacer cosas normales y eso es todo", aseguró tras abrochar el título en Abu Dabi hace escasos días.

La popularidad de Norris en el Reino Unido aún no puede compararse a la de una superestrella como es Lewis Hamilton, siempre adherido además a muchos temas fuera de las carreras que han cimentado su estatus como ídolo para mucha gente.

Hamilton se ha convertido en una referencia por la igualdad racial, el trato a los animales, la lucha por el medioambiente, la moda y muchas otras cosas, mientras que Norris tiene un perfil más bajo en esa clase de temas y sus intereses fuera de la Fórmula Uno de momentos se han limitado a la fundación del Team Quadrant, un equipo de Esports.

Donde sí ha sido vocal Norris ha sido en temas de salud mental, con ayudas a la organización MIND y al relatar sus problemas cuando llegó a la Fórmula Uno antes de cumplir los veinte años.

Financieramente, y sin tener en cuenta la fortuna de su padre, que se calcula cercana a los 200 millones de dólares, Norris tiene contrato con McLaren hasta finales de la temporada 2026 y percibe unos 25 millones de dólares por año. Esta cifra no tiene en cuenta ni bonus ni los premios que recibe por las carreras.

En cuanto a sus patrocinios, Norris cubre el espectro que se espera de un piloto de sus características y su perfil, con acuerdos con marcas de electrónica como PlayStation, Android y Call of Duty, de relojes, como Richard Mille, de cascos, como Bell Helmets, de bebidas, como Monster, e incluso Pure Electric, la marca de patinetes de su padre.

Esto ha asegurado al británico una fortuna anual que supera, según la revista Forbes, los 50 millones de dólares. Esta misma publicación le sitúa como el tercer piloto con mayor salario, solo por detrás de Lewis Hamilton y de Max Verstappen.

En la lista Forbes de los mayores ricos antes de cumplir los 30 relacionados con el deporte, Norris se sitúa en un discreto puesto 24, por debajo de personalidades como Jude Bellingham, Luke Littler y Vinícius Júnior. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ignacio Morgado (neurocientífico): La consciencia nos hace sentir libres sin que lo seamos

Infobae

Óliver Laxe usará el éxito de 'Sirat' para "doblar la apuesta" en su próxima película

Infobae

La pensión media de jubilación subirá 570 euros anuales con el incremento del 2,7 %

Infobae

El Ministerio de Consumo resuelve sancionar a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros

Infobae

El jefe de gabinete de Mazón regresa a los juzgados de Catarroja para testificar por los WhatsApp con Pradas

José Manuel Cuenca comparece ante la jueza en Catarroja tras revelarse nuevos mensajes presentados por Salomé Pradas en torno a la gestión de la emergencia durante la dana de octubre, según confirmó Europa Press, sin dar declaraciones públicas

El jefe de gabinete de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP repite en Aragón

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

De héroes en verano a olvidados el resto del año: la precariedad laboral de los bomberos forestales tras la temporada de incendios

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas