Lando Norris, un campeón discreto, pero al alza

Londres, 12 dic (EFE).- Lando Norris siempre ha tenido los dos elementos más importantes para tener éxito en la Fórmula Uno: talento y dinero. Su padre, multimillonario al gestionar fondos de pensiones, se aseguró que desde los ocho años, cuando empezó a competir en karts, tuviera todos los recursos necesarios para alcanzar su potencial y ahora, con 26 años, es campeón del mundo en la Fórmula Uno.

Además de su padre, hay otro hombre clave en la carrera de Norris y que explica cómo el piloto ha llegado hasta estas cotas: Zak Brown. Cuando Adam Norris quiso visualizar los pasos necesarios para ser el mejor en lo suyo, contactó a Brown, por entonces director en una empresa de marketing, y le pidió que le ayudara a colocar a su hijo. Este hizo lo que pudo y más tarde, cuando comenzó a trabajar en McLaren, no tuvo dudas en quién debía sustituir a Fernando Alonso en la escudería: el joven de 19 años Lando Norris.

Fue una apuesta que costó que diera beneficios, porque en sus primeras cinco temporadas completas en la Fórmula Uno el británico no ganó ninguna carrera, logró solo una pole y apenas se embolsó unos cuantos podios. Pero ese McLaren no daba para más. En 2024, con un coche ya competitivo, llegaron sus cuatro primeros triunfos y en 2025 otros siete triunfos más, suficientes para arrebatar el quinto Mundial consecutivo a Max Verstappen y dar a los británicos su título número 21.

Norris se ha unido al club de los Lewis Hamilton, Jackie Stewart, Jenson Button, Damon Hill, Jim Clark, entre otros, aunque lo ha hecho con la sensación de que si el campeonato se alargara una carrera más seguramente hubiese perdido el título contra Verstappen. Pero eso ya da igual. Su diferencia de dos puntos es suficiente para proclamarle campeón, algo que no podrá quitarle ya nadie.

"Ahora quiero olvidarme un poco de todo. Quiero olvidarme de que corro en la Fórmula Uno. No quiero olvidar lo que he conseguido esta temporada, pero quiero vivir una vida normal aunque sea durante unos días. Jugar al golf, hacer cosas normales y eso es todo", aseguró tras abrochar el título en Abu Dabi hace escasos días.

La popularidad de Norris en el Reino Unido aún no puede compararse a la de una superestrella como es Lewis Hamilton, siempre adherido además a muchos temas fuera de las carreras que han cimentado su estatus como ídolo para mucha gente.

Hamilton se ha convertido en una referencia por la igualdad racial, el trato a los animales, la lucha por el medioambiente, la moda y muchas otras cosas, mientras que Norris tiene un perfil más bajo en esa clase de temas y sus intereses fuera de la Fórmula Uno de momentos se han limitado a la fundación del Team Quadrant, un equipo de Esports.

Donde sí ha sido vocal Norris ha sido en temas de salud mental, con ayudas a la organización MIND y al relatar sus problemas cuando llegó a la Fórmula Uno antes de cumplir los veinte años.

Financieramente, y sin tener en cuenta la fortuna de su padre, que se calcula cercana a los 200 millones de dólares, Norris tiene contrato con McLaren hasta finales de la temporada 2026 y percibe unos 25 millones de dólares por año. Esta cifra no tiene en cuenta ni bonus ni los premios que recibe por las carreras.

En cuanto a sus patrocinios, Norris cubre el espectro que se espera de un piloto de sus características y su perfil, con acuerdos con marcas de electrónica como PlayStation, Android y Call of Duty, de relojes, como Richard Mille, de cascos, como Bell Helmets, de bebidas, como Monster, e incluso Pure Electric, la marca de patinetes de su padre.

Esto ha asegurado al británico una fortuna anual que supera, según la revista Forbes, los 50 millones de dólares. Esta misma publicación le sitúa como el tercer piloto con mayor salario, solo por detrás de Lewis Hamilton y de Max Verstappen.

En la lista Forbes de los mayores ricos antes de cumplir los 30 relacionados con el deporte, Norris se sitúa en un discreto puesto 24, por debajo de personalidades como Jude Bellingham, Luke Littler y Vinícius Júnior. EFE