La UE cobrará 3 euros a paquetes de bajo coste comprados en internet sobre todo de China

Bruselas, 12 dic (EFECOM).- Los países de la Unión Europea (UE) acordaron este viernes imponer una tasa de tres euros a partir del 1 de julio de 2026 a los paquetes de menos de 150 euros que llegan al mercado único sobre todo desde China y a través de comercios en línea como Temu o Shein.

El objetivo es atajar la avalancha de este tipo de envíos, que se han triplicado desde 2022 hasta los 4.600 millones de paquetes en 2024, lo que dificulta que las autoridades aduaneras puedan controlar su contenido y permite que entren productos que incumplen las normas de la UE y generan una competencia desleal para los fabricantes comunitarios.

Los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete acordaron el mes pasado eliminar la exención de derechos de aduana de la que se benefician desde 1983 los paquetes que no superan los 150 euros, pero esta medida no entrará plenamente en vigor hasta que esté en funcionamiento el centro de datos unificado de la UE en 2028.

Para los socios esto suponía un excesivo retraso para atajar un problema que ven urgente, por lo que han pactado este mecanismo temporal que les permitirá gravar ya desde el próximo 1 de julio esos paquetes hasta que se aplique el sistema definitivo.

En concreto, se cobrará una tasa de tres euros por cada categoría de artículo que venga en el paquete, independientemente del número de unidades, según precisaron fuentes europeas.

Es decir, si el envío contiene diez camisetas se pagarán tres euros; pero si contiene una camiseta y un par de calcetines se pagarán seis, puesto que se trata de tipos diferentes de artículo.

Esta nueva tasa se impondrá a todas las mercancías que entren la UE procedentes de vendedores extracomunitarios registrados en la ventanilla única europea del IVA para importaciones, por lo que cubrirá "el 93 % de todos los flujos de comercio en línea hacia la UE", explicó el Consejo de la UE.

"Es una solución rápida que era necesaria porque muchos Estados están viendo comercios locales cerrar por las grandes cantidades de información de bajo coste sin derechos de aduana, especialmente desde China", explicó la ministra de Finanzas danesa, Stephanie Lose, cuyo país preside este semestre el Consejo.

La medida, no obstante, es diferente a la tasa de gestión de dos euros que la Comisión Europea ha propuesto también aplicar a los paquetes que lleguen al bloque, que aún no ha sido aprobada.

Los Estados tenían hoy sobre la mesa dos opciones para el gravamen transitorio: aplicar una tasa proporcional al valor de los bienes o una cuota fija igual para todos, como había planteado Francia.

Finalmente han optado por la propuesta de París, que está abanderando las iniciativas para hacer frente en la UE a los gigantes chinos del comercio en línea.

"Es una gran victoria para la UE. Europa actúa concretamente para proteger su mercado único, a sus consumidores y su soberanía", celebró su ministro de Economía, Roland Lescure, quien recordó que Francia ya prevé aplicar a nivel nacional una tasa de gestión de dos euros a estos paquetes que, de ser aprobada por el parlamento galo, podría sumarse a la europea acordada hoy.

Por su parte, el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, expresó antes de la reunión su apoyo a adelantar el gravamen a los envíos de bajo valor para "controlar el flujo de este tipo de productos".

La Comisión Europea calcula que un 91 % de los 12 millones de paquetes de menos de 150 euros que llegan diariamente a la UE proceden de China, y atribuye su aumento al crecimiento "exponencial" de comercios en línea como Temu o Shein, que han ganado millones de consumidores en la UE gracias a una "penetrante publicidad en línea, precios bajos y envíos ultra-rápidos".

Esta llegada masiva de paquetes directamente al consumidor aumenta el riesgo de que entren productos falsificados o inseguros, distorsiona la competencia con los fabricantes europeos, que deben ceñirse a las normas comunitarias y pagan impuestos cuando importan en grandes cantidades, al tiempo que perjudica al medio ambiente y se presta al fraude, advierten las instituciones.