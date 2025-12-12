Espana agencias

La UE acuerda esquema progresivo para que los vehículos incorporen plástico reciclado

Guardar

Bruselas, 12 dic (EFECOM).- El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional para revisar las normas de circularidad de los vehículos, que obligará a los fabricantes a incorporar de forma progresiva plástico reciclado y señala el camino para otras materias primas como el acero, el aluminio o el magnesio.

El pacto alcanzado en la noche del jueves al viernes, que deberá ser confirmado por ambas instituciones, revisa los requisitos de diseño de los vehículos y la gestión de los mismos al final de su vida útil.

El objetivo es "garantizar que los nuevos vehículos se diseñen de manera que faciliten su reutilización, reciclado y valorización", indicó el Consejo en un comunicado.

Un elemento "central" del acuerdo es la introducción de objetivos obligatorios de contenido reciclado, en particular de plásticos, en los nuevos vehículos: se exigirá un 15 % de plástico reciclado en 6 años y un 25 % en 10 años.

"Al menos el 20 % de este plástico reciclado deberá proceder de reciclado en circuito cerrado (es decir, material recuperado de vehículos al final de su vida útil), para garantizar que los materiales valiosos se mantengan dentro de la economía circular de la UE", precisó el Consejo, institución que representa a los Estados miembros.

En el plazo máximo de un año tras la entrada en vigor del reglamento, la Comisión deberá elaborar un estudio que siente las bases para "futuros objetivos para otros materiales, como acero, aluminio, magnesio y materias primas críticas recicladas".

"El nuevo reglamento impulsará la innovación en el diseño sostenible y creará un mercado más fuerte y más limpio de materiales y componentes", declaró en un comunicado el ministro de Medioambiente de Dinamarca, Magnus Heunicke, cuyo país ostenta actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

También amplía el ámbito de aplicación de las directivas anteriores. Las nuevas normas siguen siendo válidas para turismos y furgonetas, pero se extienden los requisitos de "recogida, descontaminación y retirada obligatoria de piezas" a camiones, motocicletas y vehículos de uso especial, salvo a los "fabricantes de pequeño volumen" de esa última categoría, que quedan exentos.

El acuerdo contempla un "refuerzo de la trazabilidad y los controles" de los llamados "vehículos desaparecidos", es decir, a los 3,5 millones de vehículos que cada año "desaparecen sin dejar rastro de las carreteras de la UE" y son exportados, desmantelados o eliminados de forma ilegal.

La UE se dota de "normas más claras sobre la distinción entre un vehículo usado y un vehículo al final de su vida útil", estableciendo "un conjunto claro de criterios para determinar de forma definitiva cuándo un vehículo se considera residuo".

Una vez que un vehículo cumple estos criterios, debe ser tratado por una instalación de tratamiento autorizada y no puede exportarse legalmente ni revenderse como vehículo usado.

El acuerdo también adopta un "enfoque basado en el riesgo" en el caso de transferencias entre particulares, de forma que "exige documentación en las situaciones con mayor probabilidad de que los vehículos desaparezcan".

Se refiere a casos como cuando un vehículo es declarado siniestro total económico por una compañía de seguros o cuando la venta se realiza a través de una plataforma en línea y se lleva a cabo exclusivamente sin entrega física del vehículo entre el vendedor y el comprador.

Responsabilidad del productor La futura normativa también reforzará el principio que hace a los fabricantes responsables, tanto financiera como organizativamente, de todo el ciclo de vida de sus vehículos.

"Esta responsabilidad incluye promover el diseño para la circularidad y garantizar la recogida gratuita y el tratamiento adecuado de todos los vehículos al final de su vida útil", con independencia del Estado miembro en el que estos se conviertan en residuos, señaló el Consejo.

Por último, cinco años después de la entrada en vigor del reglamento se prohibirá "la exportación de vehículos usados que ya no sean aptos para la circulación, garantizando que la UE cumpla su compromiso de no contribuir a la contaminación en terceros países y de retener materiales valiosos dentro de su territorio".

El reglamento comenzará a aplicarse dos años después de su entrada en vigor, una vez el Consejo y el Parlamento conformen el pacto.

La industria de fabricación de automóviles es uno de los sectores más intensivos en recursos de la UE y consume anualmente 7 millones de toneladas de acero, 2 millones de toneladas de aluminio y el 6 % del total del cobre empleado en la Unión Europea.

Seis millones de vehículos llegan cada año al final de su vida útil en la UE. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bolaños "discrepa" de la sentencia a García Ortiz: "Las dudas que tenía se mantienen"

El ministro Félix Bolaños reafirmó este miércoles su respeto a la Justicia, sin avalar el reciente fallo del Tribunal Supremo sobre el ex fiscal general, aludiendo a que persisten sus interrogantes frente a la interpretación sobre la presunción de inocencia

Bolaños "discrepa" de la sentencia

Illa recibió el viernes a Pujol en el Palau de Pedralbes para interesarse por su estado de salud

Salvador Illa mantuvo un encuentro reservado con Jordi Pujol en Barcelona el viernes, después de regresar de México y previo a su intervención parlamentaria, según confirmaron fuentes oficiales, ante el delicado estado físico del exmandatario catalán

Illa recibió el viernes a

Ferraz recibe una denuncia interna por "comportamientos machistas" contra el presidente de la Diputación de Lugo

La cúpula socialista abrió una investigación tras recibir alertas sobre presuntas actitudes inapropiadas de un dirigente lucense, impulsando la revisión del protocolo interno y generando tensión en el partido en plena ola de denuncias previas

Ferraz recibe una denuncia interna

Juan Lobato (PSOE) lamenta un sistema de partidos muy "vertical" donde pensar diferente debilita

El senador insiste en que las estructuras jerárquicas dentro de las agrupaciones políticas dificultan el debate plural y resalta que mantener principios es esencial incluso bajo presión, reclamando mayor agilidad al afrontar denuncias para proteger la integridad institucional

Juan Lobato (PSOE) lamenta un

El PNV cree que el PSOE "debería ser mucho más contundente" con las denuncias de acoso sexual en sus filas

Testimonios televisivos de varias mujeres que relataron conductas inapropiadas por parte de miembros del PSOE han intensificado la presión social y política para que la dirección socialista adopte respuestas claras y refuerce sus mecanismos internos contra el acoso sexual

El PNV cree que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Fernández Calle, un enfermero

Óscar Fernández Calle, un enfermero y empresario de la hostelería que ahora encabeza las listas de Vox para las elecciones autonómicas de Extremadura

Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia: la Policía realiza la primera incautación de la historia en Madrid

La Justicia española avala el derecho de un salvadoreño a la nacionalidad por origen sefardí

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

La cena secreta en un reservado de Madrid donde un empresario canadiense agasajó a sus nueve invitados con vinos que cuestan 200.000 euros

ECONOMÍA

El índice del INE para

El índice del INE para la revisión de los contratos de alquiler escala en noviembre hasta el 2,29%, el dato más alto desde su creación

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

El Ibex 35 supera la barrera de los 17.000 puntos por primera vez en la historia del índice

Precio del oro en España hoy viernes 12 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”