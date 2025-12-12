Espana agencias

La Puerta de los Leones del Congreso se abre hoy y mañana para recibir a los ciudadanos

Madrid, 12 dic (EFE).- El Congreso de los Diputados abre este viernes la Puerta de los Leones con motivo de la edición número 30 de las Jornadas de Puertas Abiertas, que se organizan dentro de los actos por el Día de la Constitución, el 6 de diciembre, y que se prolongarán hasta el sábado.

Además, este año también se conmemora el 40 aniversario de la adhesión de España a las Comunidades Europeas a través de una exposición que muestra documentos de este proceso, que culminó el 1 de enero de 1986.

En estas jornadas, que se celebran desde 1997, los ciudadanos que hayan reservado cita previa tienen la ocasión de atravesar la célebre puerta de bronce, reservada para ocasiones especiales como los actos solemnes presididos por el rey y las sesiones de apertura de las Cortes Generales de cada legislatura.

La visita comienza en el vestíbulo de Isabel II, donde se puede contemplar un ejemplar de la Constitución de 1812, elaborada por las Cortes de Cádiz, y continúa en el Salón de Conferencias, conocido como Salón de los Pasos Perdidos, donde se celebran las visitas institucionales y las recepciones oficiales.

Los visitantes podrán acceder luego al hemiciclo, escenario de las sesiones del Pleno del Congreso y continuar después el recorrido en la galería de retratos de los presidentes del Congreso, la sala Constitucional y la sala Ernest Lluch hasta finalizar en el vestíbulo de Cedaceros.

Las jornadas se pueden seguir en directo en la web del Congreso y de Canal Parlamento, en YouTube, y también se puede conocer la Cámara en una visita virtual que permite a cada usuario adentrarse en el Palacio en una visita guiada personalizada y en realidad aumentada. EFE

