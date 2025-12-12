La Policía interviene por primera vez en España un alijo de heroína en pastillas

Madrid, 12 dic (EFE).- La Policía Nacional, en colaboración con la DEA norteamericana y la policía colombiana ha interceptado por primera vez en España un cargamento de heroína en pastillas, en una operación en la que han sido incautados ocho kilos de esta droga cuando iban a entregarse a plena luz del día en un aparcamiento de un centro comercial en Madrid.

Bautizada como Atis, la operación de la que informa este viernes la Policía se saldó en noviembre con la detención de cinco personas, todas ellas ya en prisión, integrantes de una organización criminal que pretendía introducir heroína a través de una novedosa ruta desde Colombia.

La investigación, dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el juzgado de instrucción número 17 de Madrid se inició sobre un traficante de heroína conocido por los agentes. Avanzadas las pesquisas consiguieron identificar al resto de la organización. EFE

(Vídeo)