La plata registra otro máximo histórico en los 64,66 dólares y se desinfla después

Madrid, 12 dic (EFECOM).- La onza de plata ha marcado este viernes un nuevo máximo histórico, al intercambiarse en 64,657 dólares, aunque horas después se ha desinflado.

Según datos del mercado, la plata alcanzó los 64,657 dólares a las 15.28 horas (14.28 GMT), un nuevo récord para este metal precioso que horas antes ya había alcanzado cotas nunca vistas.

No obstante, unas horas más tarde, la plata se ha desinflado, como también le ha ocurrido al oro, al bitcóin o a los principales índices de las bolsas estadounidenses, y caía hasta los 61 dólares a las 18 horas (17 GMT).

La cotización a esa hora recoge una caída diaria superior al 3,7 % y de hasta un 4,65 % respecto a los máximos cosechados apenas dos horas y media antes.

La plata terminó este jueves la sesión en 63,5586 dólares, también máximo histórico de cierre después de subir el 2,83 % respecto al día anterior.

La plata, que sube alrededor del 120 % este año, se está encareciendo en los últimos tiempos por diversos motivos, según los expertos, como la bajada de los tipos de interés en Estados Unidos o la escasez de existencias.

Además, han señalado otros factores, como su uso como metal industrial, sobre todo en la industria fotovoltaica, o por la retirada de exenciones fiscales en China a la inversión en oro. EFECOM