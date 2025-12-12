La plata registra otro máximo histórico cerca de 64,5 dólares la onza

Madrid, 12 dic (EFECOM).- La plata alcanzaba este jueves un nuevo récord al cotizarse a cerca de 64,5 dólares, según datos del mercado.

La onza de plata registraba un nuevo máximo histórico esta mañana, a las 10.21 horas (9.21 GMT) cuando se cambiaba a 64,356 dólares, lo que implicaba una subida del 1,25 % respecto al cierre de la víspera.

A las 10.30 horas (9.30 GMT), la plata se negociaba a 64,088 dólares, 0,5294 dólares más que el jueves, equivalentes a un aumento del 0,83 %.

La plata terminó ayer la sesión en 63,5586 dólares, también máximo histórico de cierre después de subir el 2,83 % respecto al día anterior.

La plata, que sube alrededor del 120 % este año, se está encareciendo en los últimos tiempos por diversos motivos, según los expertos, como la bajada de los tipos de interés en Estados Unidos o la escasez de existencias.

Además, han señalado otros factores, como su uso como metal industrial, sobre todo en la industria fotovoltaica, o por la retirada de exenciones fiscales en China a la inversión en oro. EFECOM