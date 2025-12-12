La marisma de Doñana, más inundada que hace un año pese a registrar menos lluvias

Huelva, 12 dic (EFE).- El nivel de inundación de la marisma de Doñana es actualmente superior al del pasado año por estas fechas, a pesar de que la precipitación acumulada en el espacio está actualmente por debajo de la registrada a mitad de septiembre de 2024.

Según ha informado el Espacio Natural de Doñana (END), la precipitación acumulada en la Estación Agroclimática situada al Norte del Rocío se sitúa actualmente en 144 mm, lo que supone una diferencia de 44 por debajo de la precipitación acumulada en estas mismas fechas del pasado año (188 mm) y más de 100 mm por debajo de la media histórica para el mes de diciembre, si bien aún quedan 20 días de este mes.

A pesar de esa diferencia negativa, "el nivel de inundación de la marisma es superior al del pasado año por estas fechas".

Las diferencias más importantes se aprecian en los principales cauces que vierten a la marisma, sobre todo el Caño Guadiamar con su pequeña cuenca en funcionamiento y Entremuros donde además se puede comprobar la carga del Caño Travieso, presentando niveles de inundación muy superiores a 2024.

Los grandes lucios y la marisma baja presentan un aspecto similar. EFE

