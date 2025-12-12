Espana agencias

La inflación en Francia se mantiene por segundo mes consecutivo en el 0,9 % en noviembre

París, 12 dic (EFECOM).- La inflación interanual en Francia se mantuvo en noviembre en el 0,9 % por segundo mes consecutivo, ha anunciado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INSEE) que presentó los resultados definitivos.

La inflación armonizada, que es la que se utiliza para compararla con la de los otros países europeos, siguió en noviembre en el mismo nivel que en octubre, en el 0,8 %.

El INSEE ha explicado en un comunicado que la estabilidad de la inflación se explica, por una parte, por una ralentización de la subida interanual de los precios de los servicios del 2,2 % frente a la del 2,4 % de octubre; y, en menor medida, por una caída más pronunciada de los productos manufacturados, del 0,6 % en lugar del 0,5 % de octubre.

Por otro lado, los precios de la energía bajaron en noviembre en tasa interanual hasta el 4,6 %, tras el 5,6 de octubre; mientras que los de los alimentos se encarecieron al 1,4 %, frente al 1,3 % del mes anterior. EFECOM

