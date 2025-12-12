Espana agencias

La Fundación Víctimas del Terrorismo entrega sus premios al general Ballesteros y al catedrático Fernando Reinares

Guardar

La Fundación Víctimas del Terrorismo ha reconocido este viernes en sus tradicionales premios anuales al general Miguel Ángel Ballesteros y al catedrático Fernando Reinares, "dos referentes imprescindibles para comprender la amenaza global que representa el terrorismo y el papel fundamental que las víctimas desempeñan en la lucha contra esta amenaza".

El acto en el que se ha hecho entrega del premio en defensa de los Derechos Humanos Adolfo Suárez se ha celebrado en el Auditorio Mutua Madrileña y ha estado presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Benito Valenciano.

Grande-Marlaska ha defendido que las víctimas del terrorismo son un "referente moral" y ha puesto en valor que la sociedad española se mire en ellas para "rechazar la violencia y los procesos que legitiman su uso".

El ministro ha ensalzado las trayectorias de los premiados en ámbitos como la gestión pública, la investigación académica y el periodismo, ya que contribuyen a "construir un relato sobre nuestro pasado reciente ajustado a la realidad de lo que en verdad sucedió" y, a la vez, reivindicar el recuerdo y dignidad de las víctimas.

La Fundación de Víctimas del Terrorismo ha reconocido al periodista José María Irujo, premio Fernando Delgado de Periodismo 2025, y a la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, con la mención especial. También ha entregado los galardones escolares Ana María Vidal Abarca, una ciudad sin violencia, convocados para alumnos de primaria, ESO y Bachillerato, así como para docentes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Prisión para el detenido por matar a su pareja en Riudecanyes (Tarragona) en septiembre

Infobae

La marisma de Doñana, más inundada que hace un año pese a registrar menos lluvias

Infobae

El sábado, inestabilidad con lluvias en Canarias, sur peninsular y área mediterránea

Infobae

El PSOE recalca que Leire Díez "no es militante" y muestra su respeto por el trabajo de la Guardia Civil y la justicia

Tras el arresto de Leire Díez por supuestas irregularidades en contrataciones públicas de la SEPI, la dirección socialista reitera que ya no pertenece a su estructura, respalda la labor policial e insiste en respeto total al proceso judicial

El PSOE recalca que Leire

Vox tilda al PSOE de "partido de corruptos" tras la detención de Leire Díez y pide al PP presentar una moción de censura

La investigación sobre presuntas irregularidades en la SEPI y la detención de Leire Díez intensifican la pugna parlamentaria, mientras la oposición exige controles reforzados y el Partido Popular rechaza apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez

Vox tilda al PSOE de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este es el momento de

Este es el momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir, según un estudio

Las encuestas sobre las autonómicas del 21D en Extremadura: el PP sigue siendo el más votado, Vox da un salto, el PSOE se desploma y Podemos crece, pero poco

María Corina Machado critica al Gobierno de Sánchez por no apoyar a los venezolanos: “La historia juzgará lo que ha faltado”

La jueza de la DANA cita a Feijóo para que explique como fue su comunicación con Mazón

Yolanda Díaz le exige a Sánchez “un cambio profundo” en el Gobierno: “Así no puede seguir. Es insoportable la corrupción, los puteros”

ECONOMÍA

José Elías, empresario, sobre la

José Elías, empresario, sobre la Lotería de Navidad: “Es el engaño del siglo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Ricardo Gil, hostelero, manda un mensaje al resto de empresarios: “Cumplir el convenio no es suficiente, todos los empleados necesitan un poco más”

Le ofrecen un empleo, deja su trabajo fijo y la despiden antes de empezar a trabajar: el juez condena a la empresa a indemnizarla con 12.000 €

“Cada día dos personas mueren por ganarse la vida”: 624 trabajadores fallecieron en accidentes laborales en los diez primeros meses del año

DEPORTES

Garbiñe Muguruza y la “batalla

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo