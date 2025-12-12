La franquicia de lujo Waldorf Astoria desembarcará en España con un hotel en Marbella

Marbella (Málaga), 12 dic (EFECOM).- La franquicia hotelera de lujo Waldorf Astoria, propiedad del grupo Hilton, desembarcará en España con un hotel en Marbella (Málaga), que abrirá sus puertas en 2029 en el futuro complejo Higuerón Marbella Golf Resort, según ha comunicado este viernes la sociedad Higuerón Developments.

El proyecto, que cuenta con una inversión inicial de 220 millones de euros, nace con el deseo de ofrecer "una propuesta única" que combine alojamiento, bienestar y experiencias personalizadas tales como chef privado, atención al cliente 24 horas y siete días a la semana o acceso a instalaciones prémium como un balneario de 750 metros.

El Waldorf Astoria Marbella contará con 120 habitaciones y suites, además de 120 'branded residences', viviendas diseñadas por firmas de lujo, que gestionará directamente la marca y que dispondrán tanto de la privacidad de una residencia particular como de las comodidades y servicios propios de un hotel de lujo.

Situado en el eje central del nuevo Higuerón Marbella Golf Resort, permitirá la transformación integral del histórico Marbella Golf, un espacio que cuenta con más de un millón de metros cuadrados.

Tres arquitectos galardonados con el reconocido Premio Pritzker de Arquitectura participan en el concurso conceptual que definirá la estética de este desarrollo hotelero, mientras que el campo de golf, diseñado originalmente por Robert Trent Jones Sr. en 1994, será reinterpretado por su hijo Robert, con una visión contemporánea y sostenible, adaptada a las exigencias de hoy.

El acuerdo que da pie al desembarco de Waldorf en España se firmó el pasado 5 de noviembre por el presidente de Hilton, Chris Nassetta, que ha destacado la importancia de esta apertura para el gigante hotelero estadounidense.

Esta firma marca "el debut de Waldorf Astoria en España" y supone "otro paso importante" en la estrategia de expansión a nivel global del portafolio de lujo de Hilton, que cuenta con más de 550 hoteles, desde el legendario Waldorf Astoria de Nueva York hasta el Conrad Hamburg o el Waldorf Astoria Osaka, ha dicho Nassetta.

Para el director general de Higuerón Developments, Javier Rodríguez, la llegada del primer Waldorf Astoria a España "refuerza el compromiso con la excelencia" de su grupo y "consolida Marbella como destino privilegiado para el turismo de alto nivel". EFECOM

