La Fiscalía pide a la justicia que se vuelva a intervenir la fundación Cellex

Barcelona, 12 dic (EFE).- La Fiscalía ha pedido hoy que se vuelvan a intervenir judicialmente las fundaciones privadas Cellex y Mir Puig, herederas del patrimonio del empresario y mecenas Pere Puig, y que se impida a los albaceas investigados por desvío que accedan a sus bienes, para garantizar una eventual responsabilidad patrimonial.

En el juzgado de instrucción número 12 de Barcelona se ha celebrado hoy una vista para revisar, por orden de la Audiencia de Barcelona, la intervención judicial de Cellex y Mir Puig, en el marco de la causa que investiga a los albaceas de Pere Mir por haber desviado presuntamente fondos de estas entidades.

En la comparecencia de medidas cautelares, la Fiscalía Provincial de Barcelona ha solicitado nuevamente la administración judicial de las fundaciones implicadas y que se designe como administrador judicial al Protectorado de Fundaciones de Cataluña, sin perjuicio de que se pueda delegar la función a un tercero, según ha informado el ministerio público en un comunicado.

El fiscal Álvaro de Juan García ha pedido además la prohibición de que los investigados puedan disponer sobre inmuebles de su titularidad, así como el embargo de diversos objetos de valor, para salvaguardar el patrimonio de las fundaciones y sociedades y garantizar la efectividad de una eventual responsabilidad patrimonial que se les pudiera acabar exigiendo.

En la causa, la jueza investiga si Josep Tabernero -jefe de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona-, y Jordi Segarra, ambos albaceas de Pere Mir, se apropiaron de fondos de las fundaciones herederas del patrimonio del empresario y mecenas, fallecido en 2017, y su esposa Núria Pàmies, quien murió un año después.

La magistrada, que destituyó a los patronos y administradores de las fundaciones ante las sospechas de administración irregular, cifra en 6,2 millones de euros el perjuicio causado y apunta a que Segarra y Tabernero se apropiaron, respectivamente, de 287.968 y 954.000 euros.

La sección novena de la Audiencia de Barcelona acordó en octubre pasado dejar sin efecto la intervención y devolver la causa al momento inmediatamente anterior a la vista de medidas cautelares, para que se celebrara una nueva comparecencia, que es la que se ha llevado a cabo hoy.

En opinión de la Audiencia, las defensas tuvieron "un acceso formal al expediente en un plazo realmente exiguo", de forma que no dispusieron de "tiempo real para analizar la documentación adjunta a la causa y los archivos electrónicos", lo que para el tribunal "supuso un vaciamiento del derecho de defensa". EFE