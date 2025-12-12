Espana agencias

La fiscal andaluza valora la llegada de Peramato y pide respeto a los fallos judiciales

Granada, 12 dic (EFE).- La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha manifestado que con la toma de posesión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, la institución vuelve a la "normalidad" tras un periodo de "intranquilidad", y aunque ha eludido valorar la sentencia contra Álvaro García Ortiz, ha pedido "respeto" a las decisiones judiciales.

Durante un encuentro con periodistas, Tárrago se ha referido a la situación de "intranquilidad" que ha rodeado a la institución por la causa contra el exfiscal general del Estado por revelación de datos reservados relacionados con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero ha considerado "muy negativo" que se realicen críticas "no constructivas" contra la administración de justicia.

Ha rechazado también que no se respeten "las decisiones judiciales en un Estado de derecho con separación de poderes, que es lo que realmente fortalece la democracia -ha abundado-", y ha confiado en la apertura de un nueva etapa y una vuelta a la "normalidad" con la llegada de Peramato al frente de la Fiscalía General del Estado.

Frente al "ruido mediático" de los últimos meses, ha dicho, los fiscales han seguido trabajando bajo los principios de "legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica", así como en la defensa del interés público.

Preguntada sobre las críticas hacia la sentencia contra el exfiscal general por considerar que no está sustentada en pruebas, Tárrago ha afirmado que la ha leído pero ha eludido pronunciarse al respecto: "Se entiende que ha habido un juicio y que (los magistrados) han resuelto lo que han estimado más ajustado a la ley".

"Lo único que tengo que decir es respeto absoluto a las resoluciones y a todas las decisiones del Tribunal Supremo", ha señalado tras precisar que le han "llamado la atención" las críticas que se han hecho hacia esa sentencia. EFE

