La final de la MLS registró un récord de audiencia con más de 4,6 millones de espectadores

Miami (EE.UU.), 12 dic (EFE).- La final de la MLS Cup en la que el Inter Miami derrotó el pasado sábado por 3-1 al Vancouver Whitecaps registró una audiencia récord de más de 4,6 millones de espectadores en todas las plataformas, según informó la liga.

Aficionados de al menos cien países sintonizaron en algún momento el encuentro, que reunió la audiencia más joven en la historia de una final, con un 70% de los espectadores de Apple TV por debajo de los 45 años de edad.

El partido, que al mismo tiempo marcó el de la retirada de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, también registró una participación sin precedentes en redes sociales, con 798 millones de impresiones.

Esto supone seis veces más que las impresiones que tuvo la final del 2024, en la que Los Angeles Galaxy vencieron a los New York Red Bulls.

La MLS también agregó que los 29 encuentros de 'playoffs' de esta temporada promediaron 711.00 espectadores, lo que supone un aumento del 23 % con respecto a hace un año. EFE

