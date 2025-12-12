La consejera de Igualdad de Castilla La Mancha desliza irregularidades en primarias de Sánchez

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha y secretaria de Política Municipal del Partido Socialista en la región, Sara Simón, ha arremetido este viernes contra el secretario general, Pedro Sánchez, poniendo en duda la legitimidad de su elección, al asegurar que se inflaron los censos de votantes, al menos en la provincia de Guadalajara.

Simón ha realizado estas manifestaciones en Toledo, tras ser preguntada por la reunión de este viernes en Ferraz, donde la dirección ha convocado a las responsables de Igualdad del PSOE para abordar las denuncias internas de acoso hacia el exmilitante socialista y ex asesor en Moncloa, Francisco Salazar.

"Cuando estábamos en el proceso de primarias para elegir a nuestro secretario general, en el que se enfrentaba el compañero Pedro Sánchez con la compañera Susana Díaz y el compañero Patxi López, veíamos en nuestra provincia cómo había agrupaciones en las que, de repente, en los censos aparecían 30 o 40 personas que no sabíamos de dónde --venían--", ha denunciado.

"Obviamente, eso en ese momento no se pudo denunciar porque no sabíamos cómo habían ocurrido estas cuestiones ni tampoco quién era el responsable, pero eran comportamientos que llamaban mucho la atención. Y ahora, con todo lo que está pasando, con todo lo que está saliendo a la luz, con todo lo que estamos viendo, pues a lo mejor se explican muchas cuestiones de cosas que pasaban en ese momento", ha aseverado.

Preguntada sobre si con estas acusaciones cuestiona la legitimidad de la elección de Sánchez como líder del partido, tras asegurar que pasó en "otros sitios", ha alegado no tener pruebas para responsabilizar a alguien de manipular los censos.

"No tengo pruebas, pero fue un hecho que ocurrió. Sé lo que pasó en mi provincia en aquel momento, se escucharon muchas cosas. Puedo decir que era una realidad, que en agrupaciones en las que había cinco personas militando, de repente había 40. No sabemos cómo sucedió aquello y creo que fue un hecho que ocurrió en otros sitios, porque desde luego que ha habido más compañeros y compañeras que lo han hecho visible".

A preguntas de los medios, la responsable del PSOE de Castilla-La Mancha, que ha insistido en que aquello era "público y notorio", ha apuntado que lo trasladaron "a los órganos que se tenía que trasladar sin recibir explicaciones al respecto".

DICE ENTENDER LOS "GRAVES" HECHOS QUE SALPICAN AL PARTIDO

"Ahora, con todo lo que está pasando, con todo lo que está saliendo a la luz, a lo mejor se explican muchas cuestiones de cosas que pasaban en ese momento", ha dicho Simón, que ha declarado sentir un "tremendo dolor" por los "graves" acontecimientos que están ocurriendo en la "cúpula" de su partido, que históricamente ha trabajado "por la igualdad, el humanismo y la justicia social".

"Podríamos estar hablando de casos aislados si no viésemos cómo los principales casos tienen que ver con personas que han estado en el círculo más íntimo del secretario general. Me cuesta muchísimo pensar que era ajeno a los comportamientos que tenían sus personas más cercanas, que le estaban acompañando día a día y recorriendo España para hacer su campaña de primarias", ha cuestionado.

"No ha sido una persona. Ya tenemos a dos secretarios de organización, que uno ha pasado por la cárcel, el otro está ahora mismo, a un asesor que sabemos que estuvo ayudando a nuestro secretario general a ganar las primarias y también desde luego a Paco Salazar, que era una persona muy cercana al secretario general y que ya en el mes de junio conocimos estos comportamientos", ha añadido.

Dicho esto, también ha atacado a la dirección federal por "poner el foco y pedir responsabilidades a las compañeras que están liderando las áreas de igualdad", usándolas de "parapetos".

"Yo estuve en el Comité Federal de junio, cuando se pidió a las compañeras que denunciasen por los canales internos que teníamos en nuestro partido. Y lo que pasó, cuando denunciaron por esos canales internos, es que no se hizo ningún trámite, no se las escuchó ni se las dio audiencia", ha condenado la socialista guadalajareña.

De ahí que haya exigido que ante "casos tan complejos y tan difíciles de digerir" tendría que ser el propio secretario general el que "tendría que estar dando explicaciones y quien tendría que estar asumiendo las responsabilidades por las personas que nombró, sea conocedor o no sea conocedor de las actitudes y de los comportamientos que tienen".

Preguntada sobre si con todo lo relatado, Pedro Sánchez tendría que dimitir, la responsable de Igualdad castellanomanchega tan solo ha añadido que "lo que tiene que hacer el secretario general es asumir responsabilidades en primera persona".

"Las decisiones que tenga que tomar serán bajo su criterio. Desde luego que no soy yo la que le va a decir lo que tiene que hacer o lo que no. Pero lo que no puede hacer es poner a las compañeras de parapeto", ha insistido en criticar.

"Me gustaría que mi partido asumiese la responsabilidad en primera persona del secretario general de lo que estamos viviendo", ha alegado Simón, que ha hecho un llamamiento a los compañeros de filas, que "están sumamente avergonzados por lo que está pasando", para "dar un paso adelante, pedir explicaciones y decir que lo que está pasando no nos representa".

Y es que la responsable de Igualdad en Castilla-La Mancha, que ha insistido en el "complicado" momento que atraviesa el partido, ha lamentado que lo ocurrido esté "mancillando el trabajo de miles de hombres y de miles de mujeres que están en las instituciones y que están en muchos órganos dejándose el alma porque tengamos una sociedad mejor".

Por ello, Simón ha terminado instando a trabajar para que el Partido Socialista sea un partido con un "comportamiento ético y moral irreprochable, que defienda realmente el feminismo".

"Si Pablo Iglesias, del que esta semana se conmemoraba el centenario de su muerte, levantase la cabeza y viese lo que está sucediendo hoy en nuestro partido, desde luego que estaría muy avergonzado y estaría muy apenado", ha concluido.