La CEOE prevé una moderación de la inflación en 2026 y que se sitúe en el entorno del 2 %

Madrid, 12 dic (EFECOM).- La CEOE prevé que los precios mantengan una senda descendente en los próximos meses, con una tasa media anual para este ejercicio que se sitúa en el 2,7 % y ligeramente por encima del 2 % en 2026.

Así lo ha indicado la patronal en un comunicado después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya confirmado este viernes que el índice de precios de consumo (IPC) se moderó hasta el 3 % interanual en noviembre y la inflación subyacente (sin energía y alimentos frescos) haya subido hasta el 2,6 %.

Esta moderación obedece, según la CEOE, al menor incremento de los precios energéticos, ya que tanto la inflación subyacente como los precios de los alimentos sin elaborar mostraron variaciones más elevadas que en octubre.

Esta evolución de los precios energéticos se debe, en parte, al diferencial de IVA aplicable entre el año 2024 (10 %) y el 2025 (21 %) en la segunda mitad del ejercicio, una situación que "dejará de darse a partir de enero, lo que se reflejará en una caída de la tasa anual".

Por su parte, los precios de los alimentos sin elaboración registraron una suave aceleración, de una décima, en su tasa interanual, hasta el 6,6 %, con lo que se situaron, de nuevo, como el componente más inflacionista de la cesta. EFECOM