La Bolsa española sube al mediodía el 0,64 % pero no logra mantener los 17.000 puntos

Madrid, 12 dic (EFECOM).- La Bolsa española sube este mediodía un 0,64 % pero no ha logrado mantener los 17.000 puntos, máximo histórico que alcanzó en la primera media hora de sesión, con la mayor parte de las compañías en positivo, liderando los avances Ferrovial, que aspira este viernes a entrar en el Nasdaq 100 de EE. UU.

A las 12:00 horas del mediodía, el IBEX suma 108,6 puntos, el 0,64 %, y se sitúa en 16.991,6 puntos; tras llegar a lograr máximos nunca vistos con 17.032,5 puntos.

En lo que va de año, el selectivo español ya gana el 46,55 %.

La mayor alza del IBEX la registra Ferrovial, con el 2,35 %, que espera poder entrar hoy en el Nasdaq 100 gracias al aumento de capitalización bursátil que registra desde que llegó hace ya 19 meses a Wall Street. A esta hora es de 42.190 millones de euros.

Tras Ferrovial, Sacyr sube el 1,92 %; ArcelorMittal, el 1,77 %; ACS, el 1,70 %; Acciona Energía, el 1,46 %; Colonial, el 1,45 %; Acerinox, el 1,43 %; e Inditex, el 1,34 %.

A esta hora, el precio de la acción se encuentra en 55,84 euros, aunque ha llegado a los 56,04 euros aproximándose a zona de máximos intradía de hace un año.

En negativo, en el IBEX, solamente se encuentran Indra, con una caída del 0,97 %; Merlin Properties, con el 0,16 %; y Caixabank, con el 0,05 %.

En el continuo, Bodegas Riojanas es la compañía que más desciende, con el 3,77 %; seguida de Inmocemento, con el 2,19 %; Ecoener, con el 1,98 %; Airtificial, con el 1,57 %; Ence, con el 1,28 %; Realia, con el 1,19 %; y Nicolás Correa, con el 1,08 %.

Las bolsas europeas registran a esta hora subidas inferiores a la española, que son del 0,60 % para París, del 0,50 % para Milán, del 0,27 % para Fráncfort y del 0,23 % para Londres; mientras que el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, sube el 0,44 %.

Los futuros de Wall Street avanzan un comportamiento mixto, con caídas del 0,49 % para el Nasdaq y del 0,13 % para el S&P 500, y una revalorización del 0,24 % para el Dow Jones de Industriales.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 1,37 % impulsado también por el récord intradía del Dow Jones y antes de la reunión monetaria del Banco de Japón (BoJ) la próxima semana; mientras el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó un 0,41 %, el parqué de Shenzhen se anotó el 0,84 % y el Hang Seng de Hong Kong el 1,75 %.

El precio del oro sube más del 1 % y el precio de la onza se encuentra en 4.334,9 dólares, sin superar los máximos históricos intradía que logró el pasado 20 de octubre cuando llegó a situarse en 4.381,5 dólares.

El petróleo se encuentra plano, con una caída del Brent, del 0,05 %, con el barril a 61,23 dólares; y una subida de ese mismo porcentaje del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., hasta los 57,63 dólares el barril.

El bitcóin cae un 0,52 %, hasta los 92.404,5 dólares. EFECOM

